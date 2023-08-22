Резніков розповів, коли Україна зможе отримати перші F-16

Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Передача літаків буде залежати від терміну навчання українських спеціалістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, сам літак є лише платформою. Слід говорити й про передачу озброєння - ракет, снарядів та бомб, які будуть нести літаки F-16. Також не варто забувати про підготовку інфраструктури для того, аби Україна могла обслуговувати літаки та виконувати бойові завдання.

Окрім того, міністр зазначив, що навчання на літаках мають пройти не лише пілоти, а й інженери, техніки та інші люди, які планують операції.

За його словами, йдеться про декілька сотень людей для перших літаків в українському небі.

"Тому, я думаю, що 6-7 місяців - це мінімальний термін (для передачі Україні F-16 - ред.), який треба свідомо оцінювати. Але якщо він буде трошки більший - не розчаровуватись, тому що наші пілоти продемонстрували свою спроможність бути готовими через 6 місяців", - сказав він.

При цьому поки невідомо, скільки триватиме навчання техніків та інженерів, адже системи обслуговування та ремонту складні.

"Але я вірю в одне, наші люди настільки талановиті, що "Patriot" вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155-у замість трьох місяців - за три тижні. Тому я переконаний, що українські F-16 будуть в українському небі звільняти тимчасово окуповані території", - додав він.

F-16 для України

18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Відомо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

Раніше Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.

У Повітряних силах вважають, що F-16 здатний змінити перебіг подій на фронті. При цьому Україні буде потрібно "загладжувати" злітно-посадкові смуги перед отриманням винищувачів та підготувати логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.

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