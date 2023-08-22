ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16

Данія, Вівторок 22 серпня 2023 16:44
UA EN RU
Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16 Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Мова йде про вісьмох льотчиків.

Про це заявили Збройні сили Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.

Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Повідомлялося, що країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.

F-16 для України

18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Відомо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Передача літаків буде залежати від терміну навчання українських спеціалістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Війна в Україні
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам