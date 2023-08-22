Данія почала навчання восьми українських пілотів на винищувачах F-16
Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Мова йде про вісьмох льотчиків.
Про це заявили Збройні сили Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.
Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Повідомлялося, що країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.
F-16 для України
18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.
Відомо, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.
Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Передача літаків буде залежати від терміну навчання українських спеціалістів.
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