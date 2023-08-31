Первые пилоты уже отбыли. Игнат рассказал, когда следующие группы поедут учиться на F-16

В Воздушных силах надеются, что вторая и третья группы украинских пилотов и инженеров вскоре отправятся для учения на истребителях F-16 за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Первая группа уехала. Надеемся, что и вторая и третья в скором времени тоже будут учиться", - сказал он.

Спикер Воздушных сил отметил, что Украина рассчитывает максимально охватить все площадки, которые предоставят союзники для обучения наших специалистов.

При этом часть пилотов останется в Украине для защиты неба и уничтожения оккупантов.

Игнат отметил, что домашней задачей для Украины является подготовка в консультациях с союзниками инфраструктуры для F-16.

"Не является какой-то большой проблемой инфраструктура. Единственное, что группа руководства полетами, связь будет адаптироваться. Над этим процессом уже давно думали и работали здесь, в Украине, наши специалисты вместе с нашими партнерами", - добавил он.

F-16 для Украины

В этом году наши союзники создали авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Известно, что государство получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что часть из них уже прошла подготовку и готова приступить к летным тренировкам.

Добавим, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

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