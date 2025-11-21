Перші "Фламінго" запускали по росіянах ще у березні 2025 року, - речник ЗСУ

Ракету FP-5 "Фламінго" виробництва української компанії Fire Point вперше запустили ще навесні 2025 року. В неї є великий потенціал, але його потрібно розвивати далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Збройних сил України Дмитра Лиховія на пресконференції компанії Fire Point, пише hromadske .

За словами Лиховія, ракета насправді має "великі заявлені тактико-технічні характеристики й великий потенціал розвитку". Але станом на зараз це все ще експериментальна зброя.

"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та допрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу, ракетодрону FP-5 ще слід пройти цей шлях", - пояснив він.

При цьому якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то з ракетою це зі зрозумілих причин зробити складніше. Саме тому запуски ракет "Фламінго" обчислюються "трохи іншими числами".

Зі свого боку головний технічний директор Fire Point Ірина Терех сказала, що виробництво ракет "Фламінго" розширюється і масштабується. Компанія намагається дотримуватися тих планів, які були озвучені раніше.