Головна » Новини » Війна в Україні

У Fire Point обіцяють поставити на озброєння балістичну ракету до кінця року

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 15:42
UA EN RU
У Fire Point обіцяють поставити на озброєння балістичну ракету до кінця року Ілюстративне фото: пуск крилатої ракети "Фламінго" FP-5 (Fire Point)
Автор: Антон Корж

Українська компанія Fire Point хоче вже до кінця цього року поставити на озброєння Збройних сил України свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співвласника та головного конструктора компанії Дениса Штилермана в програмі "Мосейчук+".

За словами Штилермана, вже цього року компанія почне масово виробляти власну балістичну ракету, яку поставлять на озброєння Сил оборони України. Обсяги генеральний конструктор компанії розкривати відмовився.

Також, додав Штилерман, компанія вже виробляє три крилаті ракети FP-5 "Фламінго" на добу. При цьому він зазначив, що кількість виготовлених ракет зараз залежить не від реальних потужностей, а від замовлення - згодом за необхідності може бути виготовлено більше ракет.

При цьому нова балістична ракета, як припускається, буде балістикою малої дальності (до 500 км) та отримає індекс FP-7. У 2026 році розглядається розробка та постановка на озброєння балістичної ракети FP-9 дальністю у 850 кілометрів.

Далекобійна зброя України: ракета "Фламінго"

У вересні цього року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Останні випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.

Серед іншого Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами Зеленського, на масове виробництво вийдуть до кінця року.

"Фламінго" має наступні (публічно заявлені) технічні характеристики:

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна

При цьому за даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.

