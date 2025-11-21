Первые "Фламинго" запускали по россиянам еще в марте 2025 года, - спикер ВСУ
Ракету FP-5 "Фламинго" производства украинской компании Fire Point впервые запустили еще весной 2025 года. У нее есть большой потенциал, но его нужно развивать дальше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Вооруженных сил Украины Дмитрия Лиховия на пресс-конференции компании Fire Point, пишет hromadske.
По словам Лиховия, ракета на самом деле имеет "большие заявленные тактико-технические характеристики и большой потенциал развития". Но по состоянию на сейчас это все еще экспериментальное оружие.
"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь", - пояснил он.
При этом если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то с ракетой это по понятным причинам сделать сложнее. Именно поэтому запуски ракет "Фламинго" исчисляются "немного другими числами".
В свою очередь главный технический директор Fire Point Ирина Терех сказала, что производство ракет "Фламинго" расширяется и масштабируется. Компания старается придерживаться тех планов, которые были озвучены ранее.
Отметим, 21 ноября совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания хочет уже до конца этого года поставить на вооружение Вооруженных сил Украины свою первую баллистическую ракету, которая будет производиться серийно.
Новая баллистическая ракета, как предполагается, будет баллистикой малой дальности с дальностью полета до 200 километров и получит индекс FP-7. В 2026 году рассматривается разработка и постановка на вооружение баллистической ракеты FP-9 дальностью в 850 километров.
Дальнобойное оружие Украины: ракета "Фламинго"
Отметим, что в августе корреспондент AP Ефрем Лукацкий показал в соцсетях первые фото неизвестной крылатой ракеты, как он заявил, разработанной и изготовленной в Украине. Позже стало известно, что ракета называется "Фламинго".
Первое подтвержденное применение "Фламинго", как ранее считалось, произошло 31 августа по объектам ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму. Именно после этого президент Владимир Зеленский официально сообщил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение.
"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:
- Дальность: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна
Западные СМИ отметили, что при заявленных показателях ракеты "Фламинго" по некоторым характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. Среди прочего, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.