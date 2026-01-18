UA

Перші доповіді перемовин України та США в Маямі: працюють над документами щодо миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українська команда в Маямі продовжує працювати над документами для припинення війни. Також Україна поінформувала американську сторону про удари РФ по енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського та допис секретаря РНБО Рустема Умерова.

Зеленський повідомив, що ввечері заслухав доповідь делегації України, яка перебуває на переговорах з США. Доповідав про перебіг секретар РНБО Умеров.

"Було вже кілька раундів перемовин - працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі", - зазначив президент.

Умеров зі свого боку додав, що протягом двох останніх днів разом із керівником Офісу президента Кирилом Будановим та головою парламентської фракції "Слуг народу" у Верховній Раді Давидом Арахамією працював з американською стороною (спецпредставник президента США Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум).

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України - з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації. Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України", - зазначив він.

Також Умеров повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться вже у Давосі, під час Всесвітнього економічного форуму.
 
 

Зазначимо, раніше 18 січня Зеленський заявив, що головне завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, і про наслідки атак РФ. А до цього було анонсовано "вирішальний раунд" переговорів у Маямі.

В МЗС України, до речі, повідомляли, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Припускається, що саме там Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

