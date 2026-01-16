Україна і США завтра почнуть новий раунд переговорів у Маямі: названо дві ключові теми

Українська та американська делегації завтра, 17 січня, зустрінуться в Маямі. Вони, зокрема, працюватимуть над документом про гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину у Facebook .

Стефанішина розповіла, що Україна продовжує активні консультації зі США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку.

"Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участю секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії", - зазначила вона.

За словами посла, Україна і США працюють над двома ключовими документами - угодою про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 млрд доларів. Такі угоди можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 19 по 23 січня.

"Мета візиту - доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами з тим, щоб вони максимально відповідали національним інтересам України", - сказала вона.