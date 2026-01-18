Первые доклады переговоров Украины и США в Майами: работают над документами по миру

Зеленский сообщил, что вечером заслушал доклад делегации Украины, которая находится на переговорах с США. Докладывал о ходе секретарь СНБО Умеров.

"Было уже несколько раундов переговоров - работают над документами, которые нужны для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", - отметил президент.

Умеров со своей стороны добавил, что в течение двух последних дней вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и председателем парламентской фракции "Слуг народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией работал с американской стороной (спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум).

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации. Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины", - отметил он.

Также Умеров сообщил, что следующий раунд переговоров состоится уже в Давосе, во время Всемирного экономического форума.

