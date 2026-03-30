Сирський оцінив мобілізацію в Україні

22:39 30.03.2026 Пн
3 хв
Головком визнав, що Україні потрібні і краща підготовка, і більш мотивовані люди
aimg Марія Науменко
Сирський оцінив мобілізацію в Україні фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що нині армія найбільше потребує підготовлених і мотивованих людей. Мобілізацію в Україні він оцінив на 6-7 балів із 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Сирського спеціальному кореспонденту ICTV Володимиру Рунцю.

Читайте також: Депортованих зі США українців відразу з літака відправили в ТЦК, - CNN

За словами головкома, якщо два роки тому головною потребою фронту були снаряди, то тепер ідеться насамперед про підготовлених військовослужбовців, які навчені й готові виконувати свій обов’язок.

Сирський наголосив, що мобілізація залишається основним джерелом поповнення потреб Збройних сил. Водночас, за його словами, цей процес має відбуватися максимально коректно і без порушень.

"Тут наша задача, щоб цей процес відбувався, як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують своє військо. Тобто, щоб не було порушень, порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації", - додав він.

Оцінка мобілізації

Оцінюючи стан мобілізації в Україні, головнокомандувач сказав, що поставив би їй 6-7 балів із 10.

"Боюсь бути необ'єктивним. На рівні, напевно, 6-7. Десь так", - зауважив він.

При цьому Сирський зазначив, що армії потрібні і вища якість підготовки, і більше мотивованих людей, які не залишають військові частини.

Справедливість мобілізації

Окремо головком висловився про справедливість мобілізації. На його думку, вона полягає в тому, щоб усі громадяни, які підлягають призову, виконували свій військовий обов’язок без вибіркового підходу.

"Справедливість в тому, що всі громадяни повинні виконати свій військовий обов'язок, коли немає розподілу на тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто не підлягає мобілізації, хоча вони мають всі підстави бути мобілізованими. От в цьому повинна бути справедливість, на мій погляд", - пояснив він.

Ухилення від служби

Також він звернувся до тих, хто намагається уникнути служби. Сирський наголосив, що в умовах російського наступу українці мають захищати державу, своїх дітей і близьких.

"Тут більше такий моральний стимул. А й усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова. Ми ж всі воюємо", - підсумував Сирський.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК. Водночас він засудив і ухилення від служби, і насильство щодо військовослужбовців.

Окремо Бровді закликав військовозобов’язаних долучатися до Сил безпілотних систем добровільно, минаючи ТЦК. За його словами, у такому разі людина зможе служити за обраною спеціальністю.

Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
