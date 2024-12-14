Перша технологічна Ставка та обстріл енергетики України: новини за 13 грудня

Зеленський вперше провів технологічну Ставку

Президент України Володимир Зеленський вчора, 13 грудня, провів першу зустріч технологічної Ставки. Ключовою темою став захист неба від ракет і дронів росіян.

Президент пояснив, що технологічна Ставка - це спеціальний формат впровадження інновацій, які необхідні для оборони країни. Участь беруть науковці та виробники зброї, розробники технологічних рішень для Сил оборони.

Також на зустрічі присутні необхідні командувачі та представники армії, розвідки та сил безпеки.

Зеленський зазначив, що учасники зустрічі технологічної Ставки обговорили ключове завдання - захист неба. Це питання передбачає протидію російським "Шахедам" і ракетам.

Масований удар по енергетиці України

Вранці 13 грудня Росія завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України, запустивши крилаті ракети, балістику та дрони.

Внаслідок обстрілу у західних регіонах є влучання, по всій Україні посилили графіки відключень світла.

За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони. Силам ППО загалом вдалося знищити 81 ракету та 80 безпілотників.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS і не тільки.

Пакет оцінюють у 500 млн доларів. Що до нього увійшло - у матеріалі РБК-Україна.

Екс-генпрокурор Костін може стати послом в одній з країн ЄС

Колишній генпрокурор Андрій Костін може отримати дипломатичну посаду. Його можуть відправити керувати посольством в Нідерландах.

Сьогодні про можливість такого призначення повідомили ЗМІ та народний депутат Ярослав Железняк.

Співрозмовник РБК-Україна підтвердив, що на Банковій дійсно є намір призначити Костіна послом в Нідерландах.

На окремих напрямках артилерія ЗСУ переважає російську втричі

На початку повномасштабної війни співвідношення сил по артилерії складало 5:1 в користь ворога. Сьогодні ж є напрямки, де артилерія Збройних сил України переважає російську втричі.

"На початку бойових дій співвідношення із ворогом було 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів і артилерії на нашій стороні та складає 1,5:1 або навіть 3:1", - розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він додав, що росіяни використовують артилерію по більших квадратах тоді, коли Сили оборони запускають снаряди по цілях. У зв'язку з цим ворог втрачає перевагу, але намагається компенсувати це авіацією.

У Новосибірську згорів стратегічно важливий для РФ склад

Вночі 13 грудня у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа. У результати згорів один із важливих стратегічних об'єктів Росії.

Склад належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання.

Українцям роздадуть ще по 900 гривень: на що можна буде витратити кошти

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі українці у віці 18 років отримають по 908 гривень на книжки.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тим, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.