США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS і не тільки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту.

За словами Блінкена, пакет оцінюють у 500 млн доларів США. До нього увійшли:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, після президентських виборів адміністрація президента США почала частіше оголошувати пакети військової допомоги Україні. Причиною стала перемога на виборах Дональда Трампа, який може припинити постачання зброї українським захисникам.

Як запевняв державний секретар США Ентоні Блінкен, президент США Джо Байден планує витратити всі кошти, що були виділені Конгресом на військову допомогу Україні, до закінчення терміну своїх повноважень.

Зокрема, 2 грудня в Пентагоні оголосили про пакет військової допомоги для України, до якого увійшло озброєння вартістю 725 млн доларів.

Йшлося про боєприпаси для систем ППО NASAMS, боєприпаси для HIMARS, безпілотники, наземні міни і не тільки.

До слова, раніше Блінкен наголошував, що країни НАТО не дозволять російському диктатору Володимиру Путіну використати зиму як зброю проти України. Це сталося після масованих ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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