На окремих напрямках артилерія ЗСУ переважає російську втричі, - ОСУВ "Хортиця"

На початку повномасштабної війни співвідношення сил по артилерії складало 5:1 в користь ворога. Сьогодні ж є напрямки, де артилерія Збройних сил України (ЗСУ) переважає російську втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На початку бойових дій співвідношення із ворогом було 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів і артилерії на нашій стороні і складає 1,5:1 або навіть 3:1", - розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни використовують артилерію по більших квадратах тоді, коли Сили оборони запускають снаряди по цілях. У зв'язку з цим ворог втрачає перевагу, але намагається компенсувати це авіацією.

Артилерійські снаряди для ЗСУ

Як писало Sky News, здатність Росії домінувати на полі бою за допомогою артилерії значно зменшилась. Водночас росіяни намагаються це компенсувати авіабомбами.

За словами заступника командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ полковника Сергія Мусієнка, у 2023-му Сили оборони використали на фронті 3 млн снарядів, половина з яких була калібру 155-мм.

В середині листопада голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз (ЄС) передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.