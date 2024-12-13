ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На окремих напрямках артилерія ЗСУ переважає російську втричі, - ОСУВ "Хортиця"

П'ятниця 13 грудня 2024 16:04
UA EN RU
На окремих напрямках артилерія ЗСУ переважає російську втричі, - ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне фото: на окремих напрямках артилерія ЗСУ переважає російську втричі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На початку повномасштабної війни співвідношення сил по артилерії складало 5:1 в користь ворога. Сьогодні ж є напрямки, де артилерія Збройних сил України (ЗСУ) переважає російську втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На початку бойових дій співвідношення із ворогом було 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів і артилерії на нашій стороні і складає 1,5:1 або навіть 3:1", - розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни використовують артилерію по більших квадратах тоді, коли Сили оборони запускають снаряди по цілях. У зв'язку з цим ворог втрачає перевагу, але намагається компенсувати це авіацією.

Артилерійські снаряди для ЗСУ

Як писало Sky News, здатність Росії домінувати на полі бою за допомогою артилерії значно зменшилась. Водночас росіяни намагаються це компенсувати авіабомбами.

За словами заступника командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ полковника Сергія Мусієнка, у 2023-му Сили оборони використали на фронті 3 млн снарядів, половина з яких була калібру 155-мм.

В середині листопада голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз (ЄС) передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу