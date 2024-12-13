Українцям роздадуть ще по 900 гривень: на що можна буде витратити кошти

Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі українці у віці 18 років отримають по 908 гривень на книжки.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською", - сказав він.

За його словами, тим, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.

"В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру - це важливий елемент підтримки", - додав Шмигаль.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Одноразова допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Станом на 11 грудня кількість заявок не перевищує 6,3 млн із них 1,7 млн - на виплати для дітей. Перші кошти почали виплачувати 10 грудня. Тисячу можна витратити на певні товари та послуги. Близько половини йде на комуналку.