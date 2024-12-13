У Новосибірську згорів стратегічно важливий для РФ склад: подробиці

Вночі у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа У результати згорів один із важливих стратегічних об'єктів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Він повідомив, що згорів російський склад, який був воєнним об'єктом.

Коваленко пояснив, що він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання.

Ураження російських воєнних об'єктів

Україна дедалі активніше завдає ударів по військових об'єктах на території Росії, що стало важливою частиною стратегії стримування російської агресії та ослаблення її військових ресурсів.

У цьому ключову роль відіграє високоточна зброя, зокрема ракети ATACMS і Storm Shadow, які забезпечують точність і ефективність ударів.

США нещодавно надали Україні дозвіл використовувати американські ракети для атак по військових об'єктах на території Росії. Це рішення є значущим кроком, що розширює можливості ЗСУ в умовах оборони та протидії агресору.

Окрім цього, українські дрони демонструють значну ефективність у завданні ударів по логістичних об'єктах Росії.

Наприклад, у ніч на 11 грудня в Таганрозі було атаковано військові об'єкти. Дрони, здатні подолати великі відстані, підтверджують високий рівень розвитку української оборонної індустрії.

Такі операції підривають бойовий потенціал Росії та демонструють рішучість України захищати свою територію.

Західні партнери продовжують підтримувати Україну, визнаючи її право на самозахист та використання сучасного озброєння для протидії агресору.