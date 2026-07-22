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Первая работа для молодежи: как государство помогает с трудоустройством и какие гарантии

10:32 22.07.2026 Ср
4 мин
Когда работодатели могут получить 4324 гривны компенсации за каждого трудоустроенного?
aimg Татьяна Веремеева
Первая работа для молодежи: как государство помогает с трудоустройством и какие гарантии Фото: Собеседование во время трудоустройства (freepik.com)
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Молодые украинцы могут рассчитывать на государственную поддержку при поиске первой работы. Работодателям, которые трудоустраивают молодых специалистов, компенсируют часть расходов на оплату труда.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

Главное:

  • Статистика трудоустройства. После начала полномасштабной войны через службу занятости работу нашли 323 тысячи украинцев в возрасте до 35 лет (39 тысяч - с начала 2026 года).
  • Льготные категории. Государственные гарантии на первое рабочее место имеют выпускники школ/вузов и молодежь, освобожденная от срочной службы.
  • Помощь бизнесу. Работодателям компенсируют 50% минимальной зарплаты за трудоустройство молодежи. В 2026 году это 4324 гривны в месяц.
  • Условия для компаний. Субвенцию выплачивается до 6 месяцев. Зато бизнес обязан сохранить рабочее место для работника минимум на год.
  • Эффективность программы. С начала войны компенсациями воспользовались 6,3 тысячи молодых людей, из которых 1,3 тысячи получили работу в этом году.

Сколько молодых украинцев нашли работу

По данным ведомства, с 1 марта 2022 года по 23 июня 2026 года ее услугами воспользовались почти 717 тысяч украинцев в возрасте до 35 лет. Только с начала этого года помощь получили 88 тысяч молодых людей.

За этот период при содействии службы занятости:

  • новую работу нашли 323 тысячи молодых украинцев, из них 39 тысяч - с начала 2026 года;
  • профессиональное обучение прошли 48 тысяч безработных, в том числе 7,7 тысячи в этом году;
  • к общественным и другим работам временного характера привлекли почти 21 тысячу человек, из них 2,3 тысячи - в этом году;
  • почти 58 тысяч молодых людей получили направление на общественно полезные работы, в том числе 7 тысяч - в 2026 году.

Первая работа для молодежи: как государство помогает с трудоустройством и какие гарантии
Работа для молодежи в Украине (инфографика РБК-Украина)

Кто имеет дополнительные гарантии при трудоустройстве

В службе занятости напомнили, что закон предусматривает дополнительные гарантии для отдельных категорий молодежи.

Речь идет, в частности, о выпускниках учебных заведений, которые впервые устраиваются на работу, а также молодых людей, которые уволились со срочной военной или альтернативной службы и ищут первое место работы в течение шести месяцев после завершения учебы или службы.

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С начала полномасштабного вторжения при содействии службы занятости первое рабочее место получили 5,3 тысяч безработных этой категории. Из них 196 человек были трудоустроены уже в 2026 году.

Какую поддержку могут получить работодатели

Для стимулирования трудоустройства молодежи действует государственная компенсационная программа для работодателей. Она предусматривает выплату компенсации в размере 50% минимальной заработной платы за трудоустройство по направлению службы занятости:

  • молодежи до 25 лет, имеющей страховой стаж не более 12 месяцев;
  • молодежи до 35 лет - на первое рабочее место;
  • людей, уволенных со срочной или альтернативной службы, - на первое место работы после увольнения.

В 2026 году размер такой компенсации составляет 4324 гривны .

Средства работодателю выплачивают каждые два месяца работы нового работника - в первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый месяцы. В целом компенсацию можно получать не дольше шести месяцев.

При этом работодатель должен сохранить рабочее место по меньшей мере вдвое дольше выплаты компенсации. То есть, если компенсацию выплачивали в течение шести месяцев, работник должен проработать не менее года.

По информации Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны благодаря этой программе трудоустроили 6,3 тысяч молодых людей. Только с начала 2026 года ею воспользовались 1,3 тысячи человек.

Напомним, по состоянию на конец июня 2026 года в Украине насчитывалось около 235 тысяч открытых вакансий при 93 тысячах официально зарегистрированных безработных. Больше всего предложений сосредоточено в Киеве и крупных областных центрах, а самый острый дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, в частности электромонтеров, слесарей, сварщиков и водителей.

РБК-Украина также рассказывало, что за последний год средняя зарплата в вакансиях на "Едином портале вакансий" выросла с 24 до 30 тысяч гривен. Самые высокие зарплаты работодатели предлагают руководителям, водителям международных перевозок, программистам и другим квалифицированным специалистам, в то время как самые низкие доходы остаются у работников неквалифицированных профессий.

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