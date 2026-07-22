Первая работа для молодежи: как государство помогает с трудоустройством и какие гарантии
Молодые украинцы могут рассчитывать на государственную поддержку при поиске первой работы. Работодателям, которые трудоустраивают молодых специалистов, компенсируют часть расходов на оплату труда.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.
Главное:
- Статистика трудоустройства. После начала полномасштабной войны через службу занятости работу нашли 323 тысячи украинцев в возрасте до 35 лет (39 тысяч - с начала 2026 года).
- Льготные категории. Государственные гарантии на первое рабочее место имеют выпускники школ/вузов и молодежь, освобожденная от срочной службы.
- Помощь бизнесу. Работодателям компенсируют 50% минимальной зарплаты за трудоустройство молодежи. В 2026 году это 4324 гривны в месяц.
- Условия для компаний. Субвенцию выплачивается до 6 месяцев. Зато бизнес обязан сохранить рабочее место для работника минимум на год.
- Эффективность программы. С начала войны компенсациями воспользовались 6,3 тысячи молодых людей, из которых 1,3 тысячи получили работу в этом году.
Сколько молодых украинцев нашли работу
По данным ведомства, с 1 марта 2022 года по 23 июня 2026 года ее услугами воспользовались почти 717 тысяч украинцев в возрасте до 35 лет. Только с начала этого года помощь получили 88 тысяч молодых людей.
За этот период при содействии службы занятости:
- новую работу нашли 323 тысячи молодых украинцев, из них 39 тысяч - с начала 2026 года;
- профессиональное обучение прошли 48 тысяч безработных, в том числе 7,7 тысячи в этом году;
- к общественным и другим работам временного характера привлекли почти 21 тысячу человек, из них 2,3 тысячи - в этом году;
- почти 58 тысяч молодых людей получили направление на общественно полезные работы, в том числе 7 тысяч - в 2026 году.
Работа для молодежи в Украине (инфографика РБК-Украина)
Кто имеет дополнительные гарантии при трудоустройстве
В службе занятости напомнили, что закон предусматривает дополнительные гарантии для отдельных категорий молодежи.
Речь идет, в частности, о выпускниках учебных заведений, которые впервые устраиваются на работу, а также молодых людей, которые уволились со срочной военной или альтернативной службы и ищут первое место работы в течение шести месяцев после завершения учебы или службы.
С начала полномасштабного вторжения при содействии службы занятости первое рабочее место получили 5,3 тысяч безработных этой категории. Из них 196 человек были трудоустроены уже в 2026 году.
Какую поддержку могут получить работодатели
Для стимулирования трудоустройства молодежи действует государственная компенсационная программа для работодателей. Она предусматривает выплату компенсации в размере 50% минимальной заработной платы за трудоустройство по направлению службы занятости:
- молодежи до 25 лет, имеющей страховой стаж не более 12 месяцев;
- молодежи до 35 лет - на первое рабочее место;
- людей, уволенных со срочной или альтернативной службы, - на первое место работы после увольнения.
В 2026 году размер такой компенсации составляет 4324 гривны .
Средства работодателю выплачивают каждые два месяца работы нового работника - в первый, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый месяцы. В целом компенсацию можно получать не дольше шести месяцев.
При этом работодатель должен сохранить рабочее место по меньшей мере вдвое дольше выплаты компенсации. То есть, если компенсацию выплачивали в течение шести месяцев, работник должен проработать не менее года.
По информации Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны благодаря этой программе трудоустроили 6,3 тысяч молодых людей. Только с начала 2026 года ею воспользовались 1,3 тысячи человек.
Напомним, по состоянию на конец июня 2026 года в Украине насчитывалось около 235 тысяч открытых вакансий при 93 тысячах официально зарегистрированных безработных. Больше всего предложений сосредоточено в Киеве и крупных областных центрах, а самый острый дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, в частности электромонтеров, слесарей, сварщиков и водителей.
РБК-Украина также рассказывало, что за последний год средняя зарплата в вакансиях на "Едином портале вакансий" выросла с 24 до 30 тысяч гривен. Самые высокие зарплаты работодатели предлагают руководителям, водителям международных перевозок, программистам и другим квалифицированным специалистам, в то время как самые низкие доходы остаются у работников неквалифицированных профессий.