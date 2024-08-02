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Перша ракетка світу став першим фіналістом Олімпіади

Париж, П'ятниця 02 серпня 2024 16:30
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Перша ракетка світу став першим фіналістом Олімпіади Фото: Карлос Алькарас позмагається за олімпійське "золото" (x.com/ITFTennis)
Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здолав канадця Фелікса Оже Альяссіма в півфіналі олімпійського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, теніс, 1/2 фіналу, чоловіки

Оже Альяссім – Алькарас – 0:2 (1:6, 1:6)

Канадський тенісист узяв стартовий гейм і віддав ініціативу. Піренеєць же видав потужний відрізок, оформив три брейки та закрив перший сет усього за 40 хвилин. Зокрема, Алькарас узяв 75% очок на перших подачах.

Ще коротшою видалася друга партія. Цього разу іспанець зламав опір опонента за 36 хвилин. Сценарій сету видався схожим – після обміну пунктами в дебюті партії далі домінував Алькарас і після двох брейків реалізував матчбол із другої спроби.

У фіналі піренейський тенісист зустрінеться з переможцем протистояння серба Новака Джоковіча та Лоренцо Музетті з Італії. Їхній матч відбудеться 2 серпня ввечері. Натомість Оже Альяссім позмагається з невдахою півфіналу за бронзову медаль.

Алькарас цьогоріч дебютував на Олімпійських іграх. Він також виступав у парному розряді в дуеті з Рафаелем Надалем, але вилетів у чвертьфінал. Раніше на паризькому ґрунті він тріумфував на "Ролан Гарросі-2024".

До слова, раніше розібрали унікальність тріумфу Алькараса на Вімблдонському турнірі.

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