Перший після Маестро. Алькарас тріумфував на Вімблдоні та перевершив Джоковіча з Надалем

21-річний піренеєць напередодні здолав серба Новака Джоковіча за мінімально можливі три сети. Тріумф на трав'яних кортах британської столиці став для іспанського спортсмена другим у кар'єрі. Тепер у персональній колекції Алькараса 4 "Гренд Слеми".

Іспанець наразі йде слідами легендарного швейцарця Роджера Федерера на прізвисько "Маестро". Той колись розпочинав період домінування в чоловічому тенісі в схожому стилі. Уродженець Базеля теж виграв чотири перші фінали мейджорів, як і тепер Алькарас. Щоправда, Федерер потім довів серію аж до семи, програвши фінал French Open-2006 іспанцю Рафаелю Надалю.

Утім, схожість Алькараса з культовим швейцарським тенісистом і в дрібніших даних. Перші чотири тріумфи обох припали на ті ж турніри – Australian Open, Вімблдон і US Open. Ідемо далі. Федерер двічі переміг на траві (2003, 2004), а тепер це досягнення повторив і піренеєць.

Його зірковий співвітчизник Надаль колись міг поповнити Клуб Федерера. Він виграв два перших вирішальні матчі на "Ролан Гарросі" (2005, 2006), але програв фінал Вімблдонського турніру в 2006-му тому ж Федереру. Потім Король ґрунту з Іспанії втретє виграв French Open і знову програв швейцарцю на Альбіоні. І лише тоді в Надаля пішла серія з восьми поспіль виграних фіналів на "Гренд Слемах", що тривала цілих чотири сезони (2008-2011).

Нарешті Джоковіч узагалі програв два з перших трьох вирішальних матчів на мейджорах. Зате потім сербський тенісист мав кілька серій з мультитріумфів поспіль. Він вигравав і три (двічі), і чотири (двічі), і п'ять "Гренд Слемів" поспіль (2018-2020). Зрештою, балканець зміг обійти за кількістю титулів навіть Федерера. Зараз у колекції Джоковіча залишаються 24 титули.

Звісно, Алькарас зі своїми чотирма поки може лише мріяти про вершину екс-першої ракетки світу. Наразі далеко іспанцю й до Надаля (22 титули) з Федерером (20). Утім, він вже залишив позаду чимало гучних імен із недавнього минулого світового тенісу. Бразилець Густаво Куертен, австралієць Лейтон Г'юїтт і навіть британець Енді Маррей, який нещодавно назаважди попрощався з Вімблдоном, виграли за всю кар'єру менше. Натомість Алькарас проводить лише четвертий сезон на дорослому рівні.

Уже цьогоріч іспанський тенісист може наздогнати двох зірок 50-х – американця Тоні Траберта й австралійця Френка Седжмена (по 5 титулів). Натомість наступного року Алькарас матиме нагоду залишити позаду німця Боріса Беккера (6), шведа Матса Віландера (7), американця Андре Агассі (8). До речі. поріг "вступу" в топ-5 за виграними "Гренд Слемами" складає "всього" 12 титулів від австралійської зірки 60-х Роя Емерсона.

Наступний виклик для Алькараса – US Open. Відкритий чемпіонат США назавжди залишиться найособливішим мейджором для іспанця. Саме на кортах осіннього Нью-Йорка в 2022 році він уперше відчув смак тріумфу на турнірах серії "Гренд Слем".

Алькарас розпочав той US Open геть не першим фаворитом. Та й шлях до фіналу був непростим. Наприклад, поєдинок 1/8 фіналу проти хорвата Маріна Чіліча, чвертьфінал проти італійського тенісиста Янніка Зіннера та півфінал проти господаря змагань Френсіса Тіафо затягнулися на всі п'ять сетів. Але вже вирішальний матч проти норвежця Каспера Рууда тривав "усього" чотири.

Приблизно той же список конкурентів буде в Алькараса й цьогоріч. Звісно, до першої ракетки світу тепер усі суперники ставитимуться інакше, ніж ще два роки тому. Проте, актуальна форма іспанського тенісиста вже зараз повинна хвилювати ще й шанувальників Федерера. Цілком імовірно, що за повторенням чотирьох перемог у фіналах мейджорів Алькарас прийде за повним рекордом зі семи...