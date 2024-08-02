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Первая ракетка мира стала первым финалистом Олимпиады

Париж, Пятница 02 августа 2024 16:30
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Первая ракетка мира стала первым финалистом Олимпиады Фото: Карлос Алькарас сразится за олимпийское "золото" (x.com/ITFTennis)
Автор: Антон Федорцив

Испанский теннисист Карлос Алькарас одолел канадца Феликса Оже Аляссима в полуфинале олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, теннис, 1/2 финала, мужчины

Оже Аляссим – Алькарас – 0:2 (1:6, 1:6)

Канадский теннисист взял стартовый гейм и отдал инициативу. Пиренеец же выдал мощный отрезок, оформил три брейка и закрыл первый сет всего за 40 минут. В частности, Алькарас взял 75% очков на первых подачах.

Еще короче показалась вторая партия. В этот раз испанец сломал сопротивление оппонента за 36 минут. Сценарий сета казался похожим – после обмена пунктами в дебюте партии дальше доминировал Алькарас и после двух брейков реализовал матчбол со второй попытки.

В финале пиренейский теннисист встретится с победителем противостояния серба Новака Джоковича и Лоренцо Музетти из Италии. Их матч состоится 2 августа вечером. Оже Аляссим сразится с неудачником полуфинала за бронзовую медаль.

Алькарас в этом году дебютировал на Олимпийских играх. Он также выступал в парном разряде в дуэте с Рафаэлем Надалем, но вылетел в четвертьфинал. Ранее на парижской почве он торжествовал на "Ролан Гарросе-2024".

К слову, ранее разобрали уникальность триумфа Алькараса на Уимблдонском турнире.

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