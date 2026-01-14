Перезавантаження Кабміну триває: хто отримає посади і хто під загрозою звільнення

Верховна Рада готується до голосування за призначення Михайла Федорова та Данила Наталухи - необхідна кількість голосів для ухвалення кадрових рішень уже має бути зібрана.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП".
За словами одного зі співрозмовників, на порядку денному стоїть питання призначення Федорова і Наталухи, тоді як кандидатура Дениса Шмигаля поки що не розглядається.
"Якщо не буде таких ситуацій, як учора, то голоси і за Федорова, і за Наталуху мають бути. Але наш основний ресурс - це "Слуга народу" плюс депутатські групи. Опозиція відмовилася голосувати за призначення", - зазначив співрозмовник.
Інше джерело підтверджує, що сьогодні нестачу голосів мають компенсувати і кадровий блок буде закрито, однак перестановки в уряді на цьому не завершаться.
Після вирішення питання з новим головою комітету правової політики, до якого можуть спеціально перевести одного з депутатів, буде закрито і кадрове питання в Міністерстві юстиції.
Його, за інформацією джерел, має очолити Денис Маслов.
У деякій перспективі можливі й інші зміни в Кабінеті міністрів. Зокрема, вже тривалий час залишається під питанням подальша робота міністра освіти Оксена Лісового.
За даними співрозмовників видання, ще півтора місяця тому рішення про його звільнення загалом було ухвалено, однак президент Володимир Зеленський не хотів створювати ще одну вакансію в уряді. Поки що знайти наступника Лісовому не вдалося.
Також із часів резонансного "Міндічгейту" обговорюється можливе звільнення віцепрем’єра Олексія Кулеби. Джерела пов’язують його подальшу долю з активністю НАБУ і САП.
У разі звільнення Кулеби Міністерство розвитку громад і територій можуть знову переформатувати, виділивши інфраструктуру в окреме міністерство.
Після призначення Михайла Федорова міністром оборони в Кабміні з’явиться вакансія міністра цифрової трансформації. За інформацією РБК-Україна, відомство очолить нинішній заступник Федорова Олександр Борняков - поки що в статусі виконувача обов’язків.
На початку 2026 року президент Володимир Зеленський розпочав масштабну кадрову ротацію у вищому керівництві держави. Однією з ключових змін стало призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента замість Андрія Єрмака.
Посаду очільника Головного управління розвідки Міноборони обійняв Олег Іващенко, який раніше керував Службою зовнішньої розвідки. 5 січня Зеленський провів зустріч із Василем Малюком, який подав у відставку з посади голови СБУ, але залишився в системі для виконання спеціальних завдань.
Уже наступного дня тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ було призначено Євгенія Хмару.
Також оновлено керівництво Державної прикордонної служби - т.в.о. голови став Валерій Вавринюк. Кадрові зміни торкнулися і низки обласних військових адміністрацій.
Президент пояснив ротації необхідністю підготувати державу до будь-якого розвитку подій у війні. За його словами, Україна наближається до дипломатичного результату, але має бути готовою і до сценарію блокування переговорів з боку Росії.
Зеленський додав, що після оновлення уряду планується глибоке перезавантаження оборонного сектору та Збройних сил, однак передусім потрібно забезпечити ефективну й злагоджену роботу всіх державних інституцій.