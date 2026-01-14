Перезагрузка Кабмина продолжается: кто получит должности и кто под угрозой увольнения

Верховная Рада готовится к голосованию за назначение Михаила Федорова и Даниила Наталухи - необходимое количество голосов для принятия кадровых решений уже должно быть собрано.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП".
По словам одного из собеседников, на повестке дня стоит вопрос назначения Федорова и Наталухи, тогда как кандидатура Дениса Шмыгаля пока не рассматривается.
"Если не будет таких ситуаций, как вчера, то голоса и за Федорова, и за Наталуху должны быть. Но наш основной ресурс - это "Слуга народа" плюс депутатские группы. Оппозиция отказалась голосовать за назначение", - отметил собеседник.
Другой источник подтверждает, что сегодня нехватку голосов должны компенсировать и кадровый блок будет закрыт, однако перестановки в правительстве на этом не закончатся.
После решения вопроса с новым главой комитета правовой политики, в который могут специально перевести одного из депутатов, будет закрыт и кадровый вопрос в Министерстве юстиции.
Его, по информации источников, должен возглавить Денис Маслов.
В некоторой перспективе возможны и другие изменения в Кабинете министров. В частности, уже длительное время остается под вопросом дальнейшая работа министра образования Оксена Лисового.
По данным собеседников издания, еще полтора месяца назад решение о его увольнении в целом было принято, однако президент Владимир Зеленский не хотел создавать еще одну вакансию в правительстве. Пока что найти преемника Лисовому не удалось.
Также со времен резонансного "Миндичгейта" обсуждается возможное увольнение вице-премьера Алексея Кулебы. Источники связывают его дальнейшую судьбу с активностью НАБУ и САП.
В случае увольнения Кулебы Министерство развития общин и территорий могут снова переформатировать, выделив инфраструктуру в отдельное министерство.
После назначения Михаила Федорова министром обороны в Кабмине появится вакансия министра цифровой трансформации. По информации РБК-Украина, ведомство возглавит нынешний заместитель Федорова Александр Борняков - пока что в статусе исполняющего обязанности.
В начале 2026 года президент Владимир Зеленский начал масштабную кадровую ротацию в высшем руководстве государства. Одним из ключевых изменений стало назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака.
Должность главы Главного управления разведки Минобороны занял Олег Иващенко, который ранее руководил Службой внешней разведки. 5 января Зеленский провел встречу с Василием Малюком, который подал в отставку с должности главы СБУ, но остался в системе для выполнения специальных задач.
Уже на следующий день временно исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Евгений Хмара.
Также обновлено руководство Государственной пограничной службы - врио главы стал Валерий Вавринюк. Кадровые изменения коснулись и ряда областных военных администраций.
Президент объяснил ротации необходимостью подготовить государство к любому развитию событий в войне. По его словам, Украина приближается к дипломатическому результату, но должна быть готова и к сценарию блокирования переговоров со стороны России.
Зеленский добавил, что после обновления правительства планируется глубокая перезагрузка оборонного сектора и Вооруженных сил, однако прежде всего нужно обеспечить эффективную и слаженную работу всех государственных институтов.