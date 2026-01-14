Перезагрузка Кабмина продолжается: кто получит должности и кто под угрозой увольнения

По словам одного из собеседников, на повестке дня стоит вопрос назначения Федорова и Наталухи, тогда как кандидатура Дениса Шмыгаля пока не рассматривается.

"Если не будет таких ситуаций, как вчера, то голоса и за Федорова, и за Наталуху должны быть. Но наш основной ресурс - это "Слуга народа" плюс депутатские группы. Оппозиция отказалась голосовать за назначение", - отметил собеседник.

Другой источник подтверждает, что сегодня нехватку голосов должны компенсировать и кадровый блок будет закрыт, однако перестановки в правительстве на этом не закончатся.

Минюст возглавит Маслов

После решения вопроса с новым главой комитета правовой политики, в который могут специально перевести одного из депутатов, будет закрыт и кадровый вопрос в Министерстве юстиции.

Его, по информации источников, должен возглавить Денис Маслов.

Под угрозой - министр образования

В некоторой перспективе возможны и другие изменения в Кабинете министров. В частности, уже длительное время остается под вопросом дальнейшая работа министра образования Оксена Лисового.

По данным собеседников издания, еще полтора месяца назад решение о его увольнении в целом было принято, однако президент Владимир Зеленский не хотел создавать еще одну вакансию в правительстве. Пока что найти преемника Лисовому не удалось.

Судьба Кулебы зависит от НАБУ и САП

Также со времен резонансного "Миндичгейта" обсуждается возможное увольнение вице-премьера Алексея Кулебы. Источники связывают его дальнейшую судьбу с активностью НАБУ и САП.

В случае увольнения Кулебы Министерство развития общин и территорий могут снова переформатировать, выделив инфраструктуру в отдельное министерство.

Кто возглавит Минцифру

После назначения Михаила Федорова министром обороны в Кабмине появится вакансия министра цифровой трансформации. По информации РБК-Украина, ведомство возглавит нынешний заместитель Федорова Александр Борняков - пока что в статусе исполняющего обязанности.