За перевищення штрафних балів позбавлятимуть прав: які зміни готують для водіїв

В Україні планують посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, можуть запровадити систему штрафних балів, після накопичення певної кількості яких водії втрачатимуть право керувати автомобілем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.

Головне: Система штрафних балів: Законопроєкт №14133 передбачає запровадження бальної системи для водіїв. МВС підтримує таку ініціативу.

Законопроєкт №14133 передбачає запровадження бальної системи для водіїв. МВС підтримує таку ініціативу. Втрата прав: Після досягнення визначеної лімітної межі штрафних балів водія позбавлятимуть права керування транспортним засобом.

Після досягнення визначеної лімітної межі штрафних балів водія позбавлятимуть права керування транспортним засобом. Збільшення штрафів: Окрім накопичення балів, міністерство підтримує ідею підвищення розміру штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Окрім накопичення балів, міністерство підтримує ідею підвищення розміру штрафів за порушення правил дорожнього руху. Більше контролю на дорогах: Для відстеження швидкості та фіксації порушень планують суттєво збільшити кількість камер автофіксації, а також залучити більше патрульних авто.

Що буде зі штрафними балами

Як зазначила Василевська-Смаглюк, МВС підтримує запровадження бальної системи для водіїв.

"Щодо штрафних балів - їх, за словами міністра, треба впроваджувати. Після досягнення верхньої межі штрафних балів - забиратимуть права", - написала депутатка.

Водночас конкретну кількість балів, після якої водія позбавлятимуть посвідчення, у її повідомленні не названо.

Законопроєкт про запровадження системи штрафних балів уже зареєстрований у Верховній Раді. Йдеться про документ №14133, який передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів для підвищення безпеки дорожнього руху.

Штрафи за порушення ПДР хочуть підвищити

Окремо МВС підтримує збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Для контролю за дотриманням правил дорожнього руху також планують збільшити кількість технічних засобів контролю.

За словами депутатки, на дорогах встановлять додаткові камери, а також залучать більше поліцейських автомобілів для відстеження швидкості руху.