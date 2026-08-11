Чи повинен водій виходити з авто на вимогу поліції: адвокат розвіяла популярний міф

Водії часто виходять з автомобіля одразу після зупинки на вимогу поліцейського. Водночас під час звичайної перевірки документів залишати салон авто закон не зобов'язує.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Ганна Рябуха .

Головне: Залишатися в салоні дозволено: Спілкуватися з поліцейським можна через відчинене вікно.

Спілкуватися з поліцейським можна через відчинене вікно. Коли вимога вийти законна: Поліцейський має право вимагати від водія залишити салон тільки у випадках, чітко передбачених законом.

Поліцейський має право вимагати від водія залишити салон тільки у випадках, чітко передбачених законом. Права водія та обов'язки поліції: Правоохоронець зобов'язаний назвати свою посаду, прізвище, звання, на вимогу показати посвідчення та пояснити конкретну підставу зупинки авто.

Правоохоронець зобов'язаний назвати свою посаду, прізвище, звання, на вимогу показати посвідчення та пояснити конкретну підставу зупинки авто. Відеофіксація спілкування: Водієві доцільно знімати розмову на телефон, а також зафіксувати місце зупинки, знак і номери патрульного авто.

Водієві доцільно знімати розмову на телефон, а також зафіксувати місце зупинки, знак і номери патрульного авто. Чіткий алгоритм дій: Адвокат радить зберігати спокій, відмовлятися від необґрунтованих вимог вийти без правової підстави, не чинити опору та за потреби звертатися за юридичною допомогою.

Чи повинен водій виходити з автомобіля

За словами адвоката, чинне законодавство не передбачає обов'язку водія залишати автомобіль під час звичайної перевірки документів. Тому після зупинки можна залишатися в салоні, дочекатися поліцейського та спілкуватися з ним через частково відчинене вікно.

Водночас поліцейський має діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України. Це передбачено частиною 1 статті 8 Закону України "Про Національну поліцію".

Під час звернення до людини поліцейський також зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та спеціальне звання. На вимогу громадянина він має пред'явити службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися із зазначеною в ньому інформацією. Це визначає частина 3 статті 18 Закону "Про Національну поліцію".

Коли поліцейський може вимагати вийти з машини

Як пояснює Рябуха, сама по собі зупинка автомобіля або перевірка документів не створює для водія обов'язку залишати салон.

Водночас така вимога може бути законною, якщо вона пов'язана з конкретним поліцейським заходом, передбаченим законодавством.

Наприклад, йдеться про:

огляд водія на стан сп'яніння;

затримання людини;

застосування заходів примусу;

проведення процесуальних дій;

інші передбачені законом ситуації.

Тобто поліцейський не може вимагати від водія вийти з автомобіля просто тому, що його зупинили. Вимога повинна мати конкретну правову підставу.

Які норми регулюють зупинку авто і перевірку документів

Стаття 31 Закону "Про Національну поліцію" визначає перевірку документів та зупинку транспортного засобу як окремі превентивні поліцейські заходи. Для кожного з них закон встановлює свої підстави.

Зокрема, стаття 32 визначає випадки, коли поліцейський має право вимагати у людини пред'явити документи, що посвідчують особу та підтверджують відповідні права.

Водночас стаття 35 встановлює вичерпні підстави для зупинки транспортного засобу. Серед них, зокрема, порушення Правил дорожнього руху, очевидні ознаки технічної несправності автомобіля, інформація про причетність транспортного засобу або водія до правопорушення та інші визначені законом випадки.

Саме тому, за словами адвоката, водій у разі сумнівів може спокійно попросити поліцейського пояснити конкретну причину зупинки та правову підставу його вимог.

Чи можна знімати поліцейського на телефон

Якщо є така можливість, водієві доцільно здійснювати аудіо- або відеофіксацію спілкування.

За словами Рябухи, це може стати доказом у разі виникнення спору щодо законності дій поліцейського.

Закон також передбачає можливість використання поліцією технічних засобів фото- та відеозапису. Відповідні повноваження визначені статтею 40 Закону "Про Національну поліцію".

Адвокат радить зафіксувати:

службовий автомобіль поліції та його державний номер;

місце зупинки;

дорожні знаки та розмітку;

світлофори та інші об'єкти, які допоможуть встановити місце події;

за можливості - інших учасників дорожнього руху, які можуть бути свідками.

Особливо важливо це зробити, якщо автомобіль зупинили в місці, де зупинка заборонена Правилами дорожнього руху.

Такі фото та відео можуть мати доказове значення, якщо водій у подальшому оскаржуватиме постанову або дії поліцейського.

Як правильно поводитися після зупинки

Адвокат радить насамперед зберігати спокій і не перешкоджати поліцейському виконувати його законні повноваження.

Водночас водій має право уточнювати підстави вимог правоохоронця та наполягати на дотриманні своїх прав.

Тому алгоритм дій може бути таким:

Після зупинки залишатися в автомобілі, якщо йдеться про звичайну перевірку документів. Дочекатися поліцейського та пред'явити необхідні документи. Уточнити причину зупинки. Якщо поліцейський вимагає вийти з автомобіля - попросити пояснити конкретну правову підставу такої вимоги. За можливості здійснювати відеофіксацію спілкування. Не чинити опору та не перешкоджати законним діям поліцейського. Якщо ситуація є спірною або йдеться про процесуальні дії, за можливості звернутися по правову допомогу.

Таким чином, звичайна перевірка документів сама по собі не означає, що водій повинен виходити з автомобіля. Водночас якщо поліцейський проводить інший передбачений законом захід і має відповідну правову підставу, ситуація може бути іншою.