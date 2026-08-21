За превышение штрафных баллов будут лишать прав: какие изменения готовят для водителей

В Украине планируется усилить ответственность за нарушение правил дорожнего движения. В частности, могут внедрить систему штрафных баллов, после накопления определенного количества которых водители будут терять право управлять автомобилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram.

Главное: Система штрафных баллов: Законопроект №14133 предусматривает введение балльной системы для водителей. МВД поддерживает такую инициативу.

Законопроект №14133 предусматривает введение балльной системы для водителей. МВД поддерживает такую инициативу. Утрата прав: После достижения определенного предела штрафных баллов водителя будут лишать права управления транспортным средством.

После достижения определенного предела штрафных баллов водителя будут лишать права управления транспортным средством. Увеличение штрафов: Кроме накопления баллов, министерство поддерживает идею повышения размера штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Кроме накопления баллов, министерство поддерживает идею повышения размера штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше контроля на дорогах: Для отслеживания скорости и фиксации нарушений планируется существенно увеличить количество камер автофиксации, а также привлечь больше патрульных авто.

Что будет со штрафными баллами

Как отметила Василевская-Смаглюк, МВД поддерживает введение бальной системы для водителей.

"О штрафных баллах - их, по словам министра, нужно внедрять. После достижения верхнего предела штрафных баллов - будут забирать права", - написала депутат.

В то же время, конкретное количество баллов, после которого водителя будут лишать удостоверения, в ее сообщении не названо.

Законопроект о введении системы штрафных баллов уже зарегистрирован в Верховной Раде. Речь идет о документе №14133, предусматривающем изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актах для повышения безопасности дорожного движения.

Штрафы за нарушение ПДД хотят повысить

Отдельно МВД поддерживает увеличение штрафов за нарушение ПДД.

Для контроля за соблюдением ПДД также планируют увеличить количество технических средств контроля.

По словам депутата, на дорогах установят дополнительные камеры, а также привлекут больше полицейских автомобилей для отслеживания скорости движения.