Перевіряти лікарняні будуть по-новому: що змінилося для українців з 1 квітня

Головне: Нові повноваження ПФУ: з 1 квітня 2026 року запрацював механізм розподілу перевірок - територіальні органи ПФУ контролюють листки непрацездатності, а спеціальні уповноважені лікарі перевіряють медичні висновки.

Розмежування функцій: хто і що перевірятиме

Однією з ключових новацій стало чітке розмежування повноважень між працівниками ПФУ та медичними фахівцями. Тепер процес контролю поділено на два рівні:

Посадові особи територіальних органів ПФУ - здійснюють перевірку безпосередньо обґрунтованості видачі та продовження самих листків непрацездатності.

Уповноважені лікарі - виключно вони мають право перевіряти медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН), на підставі яких формується електронний лікарняний.

Перелік таких уповноважених лікарів затверджується окремою постановою правління Пенсійного фонду. При цьому процедура самих перевірок, як і раніше, регулюється постановою Кабміну № 185.

Відповідальність та повернення коштів

Законодавець залишив чинною норму про відповідальність за формування необґрунтованих медичних висновків. Однак тепер процедура стягнення коштів стала прозорішою.

Зміни деталізували порядок дій для територіальних органів ПФУ та медзакладів у випадках, коли виникає потреба оскаржити вимогу про повернення виплат. Якщо буде доведено, що лікарняний видали без належних підстав, закладу охорони здоров’я доведеться повертати суми виплаченої допомоги.

Паперові лікарняні залишаються в силі

Попри загальний перехід на цифровий документообіг, закон офіційно закріпив статус паперових бланків.

Уточнено, що у разі неможливості формування електронного листка непрацездатності (наприклад, через технічні збої або відсутність зв'язку), підставою для призначення виплат залишається листок непрацездатності у паперовій формі.

Це стосується як допомоги по тимчасовій непрацездатності, так і виплат по вагітності та пологах.