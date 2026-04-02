Перевіряти лікарняні будуть по-новому: що змінилося для українців з 1 квітня

В Україні з 1 квітня контролювати обґрунтованість лікарняних виплат будуть суворіше. Пенсійний фонд розділив повноваження між своїми фахівцями та спеціальними уповноваженими лікарями, щоб мінімізувати кількість фейкових довідок.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Facebook.
Головне:
Однією з ключових новацій стало чітке розмежування повноважень між працівниками ПФУ та медичними фахівцями. Тепер процес контролю поділено на два рівні:
Перелік таких уповноважених лікарів затверджується окремою постановою правління Пенсійного фонду. При цьому процедура самих перевірок, як і раніше, регулюється постановою Кабміну № 185.
Законодавець залишив чинною норму про відповідальність за формування необґрунтованих медичних висновків. Однак тепер процедура стягнення коштів стала прозорішою.
Зміни деталізували порядок дій для територіальних органів ПФУ та медзакладів у випадках, коли виникає потреба оскаржити вимогу про повернення виплат. Якщо буде доведено, що лікарняний видали без належних підстав, закладу охорони здоров’я доведеться повертати суми виплаченої допомоги.
Попри загальний перехід на цифровий документообіг, закон офіційно закріпив статус паперових бланків.
Уточнено, що у разі неможливості формування електронного листка непрацездатності (наприклад, через технічні збої або відсутність зв'язку), підставою для призначення виплат залишається листок непрацездатності у паперовій формі.
Це стосується як допомоги по тимчасовій непрацездатності, так і виплат по вагітності та пологах.
