Зміни у "лікарняних" з 4 квітня: що треба знати українцям про нові правила

З 4 квітня 2025 року в Україні допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах можна буде отримати не тільки за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України .

Що треба знати про зміни

Зміни до процедури виплат лікарняних набули чинності 4 квітня на основі правок, ухвалених Законом України від 18 грудня 2024 року № 4158-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування".

Що змінюється:

лікарняні оплачуватимуть усі роботодавці, де працівник офіційно працевлаштований;

обмежень за кількістю місць роботи - немає;

у разі нещасного випадку інші роботодавці також сплачуватимуть за перші 5 днів лікарняного - по 100% зарплати, незалежно від стажу;

з 6-го дня виплати бере на себе Пенсійний фонд.

Важливо, що якщо нещасний випадок стався на виробництві, основний роботодавець виплачуватиме лікарняні 17 днів за свій рахунок, у розмірі 100% зарплати.

Які ще нововведення хочуть запровадити

На початку березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №13062, який передбачає зміни у видачі лікарняних та виплат за тимчасову непрацездатність.

Зараз українцям для того, щоб отримати виплату за тимчасову втрату працездатності через хворобу, треба оформити електронне лікарняне. Втім, через воєнний стан у лікарів часто немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, щоб оформити документ.

Депутати пропонують спростити цей процес і у певних випадках дозволити оформляти лікарняне на основі паперового документа. Зараз цей законопроект перебуває на розгляду у ВР.