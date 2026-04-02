Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

В Украине с 1 апреля контролировать обоснованность больничных выплат будут строже. Пенсионный фонд разделил полномочия между своими специалистами и специальными уполномоченными врачами, чтобы минимизировать количество фейковых справок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.
Главное:
Одной из ключевых новаций стало четкое разграничение полномочий между работниками ПФУ и медицинскими специалистами. Теперь процесс контроля разделен на два уровня:
Перечень таких уполномоченных врачей утверждается отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. При этом процедура самих проверок, как и раньше, регулируется постановлением Кабмина № 185.
Законодатель оставил в силе норму об ответственности за формирование необоснованных медицинских заключений. Однако теперь процедура взыскания средств стала более прозрачной.
Изменения детализировали порядок действий для территориальных органов ПФУ и медучреждений в случаях, когда возникает необходимость обжаловать требование о возврате выплат.
Если будет доказано, что больничный выдали без надлежащих оснований, учреждению здравоохранения придется возвращать суммы выплаченного пособия.
Несмотря на общий переход на цифровой документооборот, закон официально закрепил статус бумажных бланков.
Уточнено, что в случае невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности (например, из-за технических сбоев или отсутствия связи), основанием для назначения выплат остается листок нетрудоспособности в бумажной форме.
Это касается как пособия по временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.
Напомним, что с апреля прошлого года пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам можно получить не только по основному месту работы, но и по совместительству.