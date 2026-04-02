Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

14:00 02.04.2026 Чт
3 мин
Останутся ли в силе бумажные больничные?
aimg Василина Копытко
Отныне будут уполномоченные врачи, которые смогут проводить аудиты больничных (фото: Freepik)

В Украине с 1 апреля контролировать обоснованность больничных выплат будут строже. Пенсионный фонд разделил полномочия между своими специалистами и специальными уполномоченными врачами, чтобы минимизировать количество фейковых справок.

Главное:

  • Новые полномочия ПФУ: с 1 апреля 2026 года заработал механизм распределения проверок - территориальные органы ПФУ контролируют листки нетрудоспособности, а специальные уполномоченные врачи проверяют медицинские заключения.
  • Списки уполномоченных: перечень врачей, которые имеют право проводить такие аудиты, утверждает правление Пенсионного фонда Украины.
  • Финансовая ответственность: учреждения здравоохранения отвечают за формирование необоснованных выводов - закон детализировал процедуру возврата и обжалования выплаченных средств.
  • Бумажная альтернатива: если электронный больничный невозможно сформировать по техническим причинам, основанием для выплат официально остается бумажная форма документа.
  • Контроль выплат: изменения касаются как обычной временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.
  • Речь идет о реализации норм Закона № 4683-IX, который детализирует механизмы проверок со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Разграничение функций: кто и что будет проверять

Одной из ключевых новаций стало четкое разграничение полномочий между работниками ПФУ и медицинскими специалистами. Теперь процесс контроля разделен на два уровня:

  • Должностные лица территориальных органов ПФУ - осуществляют проверку непосредственно обоснованности выдачи и продления самих листков нетрудоспособности.
  • Уполномоченные врачи - исключительно они имеют право проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН), на основании которых формируется электронный больничный.

Перечень таких уполномоченных врачей утверждается отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. При этом процедура самих проверок, как и раньше, регулируется постановлением Кабмина № 185.

Ответственность и возврат средств

Законодатель оставил в силе норму об ответственности за формирование необоснованных медицинских заключений. Однако теперь процедура взыскания средств стала более прозрачной.

Изменения детализировали порядок действий для территориальных органов ПФУ и медучреждений в случаях, когда возникает необходимость обжаловать требование о возврате выплат.

Если будет доказано, что больничный выдали без надлежащих оснований, учреждению здравоохранения придется возвращать суммы выплаченного пособия.

Бумажные больничные остаются в силе

Несмотря на общий переход на цифровой документооборот, закон официально закрепил статус бумажных бланков.

Уточнено, что в случае невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности (например, из-за технических сбоев или отсутствия связи), основанием для назначения выплат остается листок нетрудоспособности в бумажной форме.

Это касается как пособия по временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.

Читайте также о том, что в Украине обновили программу "Доступные лекарства". С апреля она охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. В ее рамках украинцы могут их получить бесплатно или с незначительной доплатой.

Напомним, что с апреля прошлого года пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам можно получить не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Больше по теме:
Пенсионный фонд УкраиныБольницы