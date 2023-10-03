Перевірки українського зерна перенесуть з кордону Польщі до порту Литви

Україна, Польща та Литва домовились перенести перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону в литовський порт Клайпеди.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що про таке рішення домовились міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі.

За словами Сольського, саме Україна запропонувала перенести контроль з українсько-польського кордону до литовського порту. Водночас міністри Польщі та Литви зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм і вважають це конструктивним кроком.

Зокрема, Телус заявив, що "це хороша річ у побудові цього транзиту, у побудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, побудували в Європі".

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

А нещодавно міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.

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