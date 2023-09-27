Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Відповідну пропозицію міністр запропонував під час переговорів між Польщею та Україною.

Він також запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року. Контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів переходить, відповідно, до Німеччини та Литви.

Телус також заявив, що українська сторона добре зустріла ці пропозиції.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

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