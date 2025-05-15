Перевірка на серйозність: Україна готова відправити свою делегацію в Стамбул, - Reuters

Україна розглядає можливість надіслати делегацію на перемовини з Росією в Стамбулі, але лише за умови, що Росія готова до серйозної розмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили виданню українські дипломатичні джерела, Україна розглядає можливість направити свою делегацію на переговори з Росією в Стамбулі. Київ хоче дізнатися, що саме скаже російська сторона.
Також, за словами обізнаних високопосадовців, Україна прагне з’ясувати, чи матиме російська делегація повноваження ухвалювати якісь рішення для врегулювання війни.
При цьому джерела Reuters зазначають, що українська делегація долучиться до переговорів у Стамбулі лише в тому разі, якщо російська сторона буде готова до "серйозної розмови".
Якщо ж представники Росії не продемонструють серйозного підходу до перемовин, це покаже справжні наміри країни-агресорки.
"Ми матимемо повне право зробити висновок, що це - російський фарс, а не реальна робота заради миру", - наводить видання слова неназваного українського дипломата.
Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести 15 травня переговори в Стамбулі між Україною та Росіє., більше того, розпочати їх з того, на чому завершили у 2022 році.
Президент України Володимир Зеленський погодився приїхати до Туреччини, причому він заявив, що чекатиме на Путіна особисто.
Сьогодні Зеленський прилетів до Анкари, щоб провести зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Втім Зеленський заявив, що буде чекати і на російського диктатора. Він зазначав, що готовий полетіти до Стамбула, якщо там з'явиться Путін.
Однак російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Зеленським. Він відправив до Стамбула делегацію посадовців низького рівня.
Зеленський неодноразово наголошував, що готовий говорити лише з Путіним. Проте сьогодні в Анкарі він повідомив, що Україна на переговорах буде представлена на найвищому рівні. Зокрема, до Туреччини прибули військові та представники розвідок.
Джерела видання WSJ заявляли, що українська делегація може обговорити з представниками РФ припинення вогню. Однак поки зустріч не була офіційно підтверджена.
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