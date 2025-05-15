Проверка на серьезность: Украина готова отправить свою делегацию в Стамбул, - Reuters

Как сообщили изданию украинские дипломатические источники, Украина рассматривает возможность направить свою делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле. Киев хочет узнать, что именно скажет российская сторона.

Также, по словам осведомленных чиновников, Украина стремится выяснить, будет ли иметь российская делегация полномочия принимать какие-то решения для урегулирования войны.

Готовы только на "серьезный разговор"

При этом источники Reuters отмечают, что украинская делегация присоединится к переговорам в Стамбуле только в том случае, если российская сторона будет готова к "серьезному разговору".

Если же представители России не продемонстрируют серьезного подхода к переговорам, это покажет истинные намерения страны-агрессора.

"Мы будем иметь полное право сделать вывод, что это - российский фарс, а не реальная работа ради мира", - приводит издание слова неназванного украинского дипломата.