Як переведення годинників може вплинути на здоров'я українців: пояснення лікаря
В Україні досі діє сезонна зміна часу - переведення годинників двічі на рік. Однак такий "перехід" не відповідає природнім циркадним ритмам людини.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла лікар-терапевт Олександра Дугіна.
Як "зміна" часу може впливати на організм людини
Експерт пояснила, що циркадні ритми мають й іншу назву - "біологічний годинник". Йдеться про циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня та ночі.
"Ці ритми залежать від природнього освітлення. Проте коли ранки стають темнішими, а вечори - навпаки, може порушитись режим циклів сну та бадьорості", - розповіла лікар.
Отже, "зміна" часу порушує сталість циркадних ритмів людини, що негативно впливає на:
- якість сну
- тривалість сну
- самопочуття
- серцево-судинну систему (підвищує навантаження на неї)
- продуктивність та уважність впродовж дня (знижує їх)
"Єдине "полегшення": зимовий час легше сприймається, оскільки є фізіологічнішим, адже відповідає природнім циркадним ритмам на відміну від "літнього" переходу. Це є одним з аргументів на користь необхідності залишатись на так званому "зимовому" часі постійно", - підсумувала Дугіна.
Коли українці переходитимуть на зимовий час
Переведення в Україні годинників двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.
Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
Простіше кажучи, перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. При цьому поспати можна буде на годину довше.
Скасування переведення годинників
Нагадаємо, в липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, яким передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час.
Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.
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