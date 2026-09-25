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Дрони атакували одразу кілька регіонів Росії: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" та Сочі

06:28 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували одразу кілька регіонів Росії: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" та Сочі Фото: пожежі зафіксували на всіх вражених об'єктах (Getty Images)
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Уночі 25 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії - вибухи лунали в районі Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі. Під ударом опинились нафтопереробні заводи та підприємство, що входить до концерну "Алмаз-Антей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Краснодарський край і можлива атака на НПЗ у Ростовській області

У районі Сочі, Краснодарський край, пролунали вибухи. Також, за оцінкою OSINT-спільноти, є велика ймовірність, що Сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області - востаннє по цьому заводу били ще 31 травня.

Воронеж

Місцеві мешканці повідомляють про роботу протиповітряної оборони та вибухи в місті - на відео очевидців видно, як триває робота ППО.

Ульяновськ

За словами місцевих, під атакою опинився завод "Іскра". АТ "НВП "Завод Іскра" виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку і входить до концерну "Алмаз-Антей".

Пермь

Місцеві також повідомляють про атаку на Пермський НПЗ (ПНОС).

Нагадаємо, тієї ж ночі в окупованому Луганську вже спалахнув гіпермаркет "Стройцентр", який, за даними OSINT-спільноти, використовували як логістичний хаб російських військ.

Крім того, минулої ночі Сили оборони України завдали ударів ще по двох нафтобазах у Росії - у найбільших регіонах Південного федерального округу.

Раніше РБК-Україна також розповідало, як сили ППО відбивали нову масовану атаку РФ 24 вересня та скільки цілей змогли знищити. Окрім того, відомо, як наразі розвивається ситуація на фронті - ЗСУ мають нові успіхи одразу в трьох областях.

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