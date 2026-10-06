Переведення годинників 2026: чому перехід на зимовий час відбувається саме в неділю

Від чого залежить дата переведення годинників

В цілому порядок обчислення часу на території України регулює постанова Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

Згідно з нею, в нашій державі було запроваджено час другого часового поясу, або ж так званий "київський час".

Документ визначає також і чіткий графік сезонного переведення стрілок годинників двічі на рік:

в останню неділю березня (о 3:00) - стрілки переводять на 1 годину вперед (відбувається перехід на літній час);

в останню неділю жовтня (о 4:00) - стрілки переводять на 1 годину назад (відбувається повернення на зимовий час).

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Чому для переходу на "інший" час обрали саме неділю

Вважається, що традиційний перехід на "інший" час здійснюється саме в неділю з кількох основних причин.

Активність населення.

Більшість українців у ніч проти неділі перебувають вдома та мають вихідний день.

Люди відпочивають і не збираються зранку на роботу чи навчання (як це відбувається в будні дні).

Адаптація до змін.

Якщо переводити годинники вночі (з суботи на неділю), громадяни мають попереду цілий день для того, щоб хоча б мінімально адаптуватись до "нового" часу та графіку - до початку робочого тижня.

А під час переходу на зимовий час - поспати можна на годину довше.

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Пасажирський трафік.

Впродовж вихідних інтенсивність руху громадського транспорту відносно нижча, ніж у будні дні.

Це дозволяє перевізникам оновити електронні системи та скоригувати розклад із найменшими незручностями для пасажирів.

Міжнародне сполучення.

Міжнародне залізничне чи автобусне сполучення (а у мирний час - також і авіаційне) потребує такого ж корегування часу, як і міське чи міжміське.

Тому переведення годинників у ніч на неділю дає диспетчерам зручне "вікно", щоб синхронізувати розклади руху з іншими країнами.

Безперервність виробництва.

На підприємствах із цілодобовим циклом роботи нічні зміни у вихідні дні можуть бути менш завантажені.

Виходячи з цього, зміну тривалості робочого періоду (на одну годину більше чи менше) компенсувати простіше.

Фінансові та банківські системи.

У ніч на неділю світові фінансові ринки, біржі та більшість банківських установ закриті (хоча український онлайн-банкінг працює, фактично, цілодобово).

Це дозволяє проводити технічні роботи з налаштування внутрішнього часу без ризику збоїв у проведенні міжнародних платежів і транзакцій.

ІТ-системи і глобальний софт.

Впродовж вихідних навантаження на сервери, мобільні додатки, державні онлайн-реєстри та хмарні сервіси зазвичай дещо нижче, ніж в інші дні.

Отже, ніч із суботи на неділю може бути найкращим часом для системних адміністраторів, щоб оновити сервери часових поясів (без ризику "покласти" критично важливі сервіси для бізнесу чи громадян).

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Коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році

Щоб визначити точну дату переведення годинників - достатньо звіритись із актуальним календарем.

Цієї осені остання неділя жовтня припадає на 25 число.

Отже, у 2026 році перехід на так званий зимовий час в Україні відбудеться в ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

Більшість смартфонів та інших гаджетів, які мають підключення до інтернету, можуть "переключатись" на новий час автоматично.

Проте механічні прилади необхідно буде перевести вручну - на 1 годину назад.