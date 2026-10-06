Перевод часов 2026: почему переход на зимнее время происходит именно в воскресенье

В октябре украинцы традиционно перейдут на так называемое зимнее время. Но почему эта процедура каждый раз происходит именно в выходные, а не в будние дни?
Подробнее о том, от чего зависит дата перевода часов, почему для этого выбрали именно воскресенье и когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В целом, порядок исчисления времени на территории Украины регулирует постановление Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.
Согласно ему, в нашем государстве было введено время второго часового пояса, или же так называемое "киевское время".
Документ определяет также и четкий график сезонного перевода стрелок часов дважды в год:
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Считается, что традиционный переход на "другое" время осуществляется именно в воскресенье по нескольким основным причинам.
Активность населения.
Большинство украинцев в ночь на воскресенье находятся дома и имеют выходной день.
Люди отдыхают и не собираются утром на работу или учебу (как это происходит в будние дни).
Адаптация к изменениям.
Если переводить часы ночью (с субботы на воскресенье), у граждан впереди целый день для того, чтобы хотя бы минимально адаптироваться к "новому" времени и графику - до начала рабочей недели.
А во время перехода на зимнее время - поспать можно на час дольше.
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Пассажирский трафик.
В течение выходных интенсивность движения общественного транспорта относительно ниже, чем в будние дни.
Это позволяет перевозчикам обновить электронные системы и скорректировать расписание с наименьшими неудобствами для пассажиров.
Международное сообщение.
Международное железнодорожное или автобусное сообщение (а в мирное время - также и авиационное) требует такой же корректировки времени, как городское или междугороднее.
Поэтому перевод часов в ночь на воскресенье дает диспетчерам удобное "окно", чтобы синхронизировать расписания движения с другими странами.
Непрерывность производства.
На предприятиях с круглосуточным циклом работы ночные смены в выходные дни могут быть менее загружены.
Исходя из этого, изменение продолжительности рабочего периода (на один час больше или меньше) компенсировать проще.
Финансовые и банковские системы.
В ночь на воскресенье мировые финансовые рынки, биржи и большинство банковских учреждений закрыты (хотя украинский онлайн-банкинг работает фактически круглосуточно).
Это позволяет проводить технические работы по настройке внутреннего времени без риска сбоев в проведении международных платежей и транзакций.
ІТ-системы и глобальный софт.
В течение выходных нагрузка на серверы, мобильные приложения, государственные онлайн-реестры и облачные сервисы обычно несколько ниже, чем в другие дни.
Следовательно, ночь с субботы на воскресенье может быть лучшим временем для системных администраторов, чтобы обновить серверы часовых поясов (без риска "положить" критически важные сервисы для бизнеса или граждан).
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Чтобы определить точную дату перевода часов, достаточно свериться с актуальным календарем.
Этой осенью последнее воскресенье октября приходится на 25 число.
Следовательно, в 2026 году переход на так называемое зимнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.
Большинство смартфонов и других гаджетов, подключенных к интернету, могут "переключаться" на новое время автоматически.
Однако механические приборы необходимо будет перевести вручную - на 1 час назад.
Напомним, ранее мы рассказывали, может ли перевод часов влиять на отключения света в Украине.
Кроме того, мы объясняли, как украинцы относятся к переводу часов в целом.
Читайте также, в каких странах до сих пор переводят часы и "изменяют" ли время в Европе.