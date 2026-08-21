Нацгвардія отримала перші бронеавтомобілі "ВАРТА 2": що вони вміють

Що відомо про ці бронеавтомобілі та чому їх високо цінують військові, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис "Української Бронетехніки" у Facebook.

Що відомо про "ВАРТУ 2"

Перші два спеціалізовані автомобілі "ВАРТА 2" класу MRAP були передані "Українською Бронетехнікою" 2-му корпусу НГУ "Хартія" та ще одному підрозділу Національної гвардії України.

"Це абсолютно новий автомобіль, створений з урахуванням реального бойового досвіду першої "ВАРТИ". Завдяки великому запасу ходу та сучасному обладнанню авто здатне ефективно виконувати тактичні завдання у найнебезпечніших умовах. Впевнений, що цей автомобіль збереже багато життів наших військових", – зазначив радник генерального директора компанії Василь Квашук.

"ВАРТА 2" має високий рівень захисту екіпажу. Балістичний захист автомобіля відповідає STANAG 4569 Level 3, протимінний - STANAG 4569 Level 3a/3b. Рознесене бронювання, V-подібне днище, підвісна підлога та енергопоглинаючі елементи додатково підвищують рівень захисту особового складу.

Завдяки незалежній підвісці, кліренсу 400 мм, блокуванню передньої та задньої осей й системам автоматичної підкачки шин, бронеавтомобіль забезпечує стабільний рух на бездоріжжі та має високу прохідність.

Українські бронеавтомобілі "ВАРТА 2" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Що кажуть про авто військові

Модульна конструкція дозволяє адаптувати "ВАРТА 2" під різні бойові завдання та оснащувати бойовими модулями з озброєнням калібром від 7,62 до 30 мм. Також передбачені місця для встановлення протидронових решіток.

"Машина дуже якісна. За прохідністю має велику низку переваг над багатьма іншими бронеавтомобілями, які я використовував. Подивимося на її реальне застосування в бою", – зазначив військовослужбовець 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Під час передачі техніки водії підрозділів пройшли навчання з управління "ВАРТА 2" та ознайомилися з основними вузлами й агрегатами автомобіля.

Найближчим часом"Українська бронетехніка" передасть військовим Національної гвардії України нову партію "ВАРТА 2", які посилять захист та мобільність підрозділів на фронті.