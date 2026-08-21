Нацгвардія отримала перші бронеавтомобілі "ВАРТА 2": що вони вміють
Національна гвардія України отримала першу партію броньованих автомобілів "ВАРТА 2" рівня захисту STANAG-3.
Що відомо про ці бронеавтомобілі та чому їх високо цінують військові, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис "Української Бронетехніки" у Facebook.
Що відомо про "ВАРТУ 2"
Перші два спеціалізовані автомобілі "ВАРТА 2" класу MRAP були передані "Українською Бронетехнікою" 2-му корпусу НГУ "Хартія" та ще одному підрозділу Національної гвардії України.
"Це абсолютно новий автомобіль, створений з урахуванням реального бойового досвіду першої "ВАРТИ". Завдяки великому запасу ходу та сучасному обладнанню авто здатне ефективно виконувати тактичні завдання у найнебезпечніших умовах. Впевнений, що цей автомобіль збереже багато життів наших військових", – зазначив радник генерального директора компанії Василь Квашук.
"ВАРТА 2" має високий рівень захисту екіпажу. Балістичний захист автомобіля відповідає STANAG 4569 Level 3, протимінний - STANAG 4569 Level 3a/3b. Рознесене бронювання, V-подібне днище, підвісна підлога та енергопоглинаючі елементи додатково підвищують рівень захисту особового складу.
Завдяки незалежній підвісці, кліренсу 400 мм, блокуванню передньої та задньої осей й системам автоматичної підкачки шин, бронеавтомобіль забезпечує стабільний рух на бездоріжжі та має високу прохідність.
Українські бронеавтомобілі "ВАРТА 2" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)
Що кажуть про авто військові
Модульна конструкція дозволяє адаптувати "ВАРТА 2" під різні бойові завдання та оснащувати бойовими модулями з озброєнням калібром від 7,62 до 30 мм. Також передбачені місця для встановлення протидронових решіток.
"Машина дуже якісна. За прохідністю має велику низку переваг над багатьма іншими бронеавтомобілями, які я використовував. Подивимося на її реальне застосування в бою", – зазначив військовослужбовець 2-го корпусу НГУ "Хартія".
Під час передачі техніки водії підрозділів пройшли навчання з управління "ВАРТА 2" та ознайомилися з основними вузлами й агрегатами автомобіля.
Найближчим часом"Українська бронетехніка" передасть військовим Національної гвардії України нову партію "ВАРТА 2", які посилять захист та мобільність підрозділів на фронті.
Варто додати, що раніше військовий пояснив, чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою в Україні.