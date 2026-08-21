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Нацгвардия получила первые бронеавтомобили "ВАРТА 2": что они умеют

14:14 21.08.2026 Пт
2 мин
Военные высокуо оценивают проходимость и разнесенное бронирование новой отечественной машины
aimg Анна Шиканова
Нацгвардия получила первые бронеавтомобили "ВАРТА 2": что они умеют Новые бронеавтомобили "ВАРТА 2" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)
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Национальная гвардия Украины получила первую партию бронированных автомобилей "ВАРТА 2" уровня защиты STANAG-3.

Что известно об этих бронеавтомобилях и почему их высоко ценят военные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост "Украинской Бронетехники" в Facebook.

Что известно о "ВАРТА 2"

Первые два специализированных автомобиля "ВАРТА 2" класса MRAP были переданы "Украинской Бронетехникой" 2-му корпусу НГУ "Хартия" и еще одному подразделению Национальной гвардии Украины.

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"Это совершенно новый автомобиль, созданный с учетом реального боевого опыта первой "ВАРТЫ". Благодаря большому запасу хода и современному оборудованию авто способно эффективно выполнять тактические задачи в самых опасных условиях. Уверен, что этот автомобиль сохранит много жизней наших военных", - отметил советник генерального директора компании Василий Квашук.

"ВАРТА 2" имеет высокий уровень защиты экипажа. Баллистическая защита автомобиля соответствует STANAG 4569 Level 3, противоминная – STANAG 4569 Level 3a/3b. Разнесенное бронирование, V-образное днище, подвесной пол и энергопоглощающие элементы дополнительно повышают уровень защиты личного состава.

Благодаря независимой подвеске, клиренсу 400 мм, блокировке передней и задней осей и системам автоматической подкачки шин, бронеавтомобиль обеспечивает стабильное движение на бездорожье и имеет высокую проходимость.

Украинские бронеавтомобили "ВАРТА 2" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Что говорят про авто военные

Модульная конструкция позволяет адаптировать "ВАРТА 2" под разные боевые задания и оснащать боевыми модулями с вооружением калибром от 7,62 до 30 мм. Также предусмотрены места для установки противодроновых решеток.

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"Машина очень качественная. По проходимости имеет огромный ряд преимуществ над многими другими бронеавтомобилями, которые я использовал. Посмотрим на ее реальное применение в бою", – отметил военнослужащий 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Во время передачи техники водители подразделений прошли обучение по управлению "ВАРТА 2" и ознакомились с основными узлами и агрегатами автомобиля.

В ближайшее время "Украинская бронетехника" передаст военным Национальной гвардии Украины новую партию "ВАРТА 2", которые усилят защиту и мобильность подразделений на фронте.

Стоит добавить, что ранее военный объяснил, почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой в Украине.

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