Нацгвардия получила первые бронеавтомобили "ВАРТА 2": что они умеют

Что известно об этих бронеавтомобилях и почему их высоко ценят военные, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост "Украинской Бронетехники" в Facebook.

Что известно о "ВАРТА 2"

Первые два специализированных автомобиля "ВАРТА 2" класса MRAP были переданы "Украинской Бронетехникой" 2-му корпусу НГУ "Хартия" и еще одному подразделению Национальной гвардии Украины.

"Это совершенно новый автомобиль, созданный с учетом реального боевого опыта первой "ВАРТЫ". Благодаря большому запасу хода и современному оборудованию авто способно эффективно выполнять тактические задачи в самых опасных условиях. Уверен, что этот автомобиль сохранит много жизней наших военных", - отметил советник генерального директора компании Василий Квашук.

"ВАРТА 2" имеет высокий уровень защиты экипажа. Баллистическая защита автомобиля соответствует STANAG 4569 Level 3, противоминная – STANAG 4569 Level 3a/3b. Разнесенное бронирование, V-образное днище, подвесной пол и энергопоглощающие элементы дополнительно повышают уровень защиты личного состава.

Благодаря независимой подвеске, клиренсу 400 мм, блокировке передней и задней осей и системам автоматической подкачки шин, бронеавтомобиль обеспечивает стабильное движение на бездорожье и имеет высокую проходимость.

Украинские бронеавтомобили "ВАРТА 2" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Что говорят про авто военные

Модульная конструкция позволяет адаптировать "ВАРТА 2" под разные боевые задания и оснащать боевыми модулями с вооружением калибром от 7,62 до 30 мм. Также предусмотрены места для установки противодроновых решеток.

"Машина очень качественная. По проходимости имеет огромный ряд преимуществ над многими другими бронеавтомобилями, которые я использовал. Посмотрим на ее реальное применение в бою", – отметил военнослужащий 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Во время передачи техники водители подразделений прошли обучение по управлению "ВАРТА 2" и ознакомились с основными узлами и агрегатами автомобиля.

В ближайшее время "Украинская бронетехника" передаст военным Национальной гвардии Украины новую партию "ВАРТА 2", которые усилят защиту и мобильность подразделений на фронте.