ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Великі і вразливі: чому бронетехніка стає надто дорогою ціллю для дронів

10:40 24.07.2026 Пт
2 хв
Чому наземні роботи витісняють бронетехніку на полі бою?
aimg Лев Шевченко
Великі і вразливі: чому бронетехніка стає надто дорогою ціллю для дронів Фото: бронетехніка в Україні (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Роль важкого озброєння на сучасному фронті зазнає суттєвих змін. Повсюдне спостереження та масове використання дешевих дронів роблять велику бронетехніку вразливою та дорогою ціллю. Через це сили оборони дедалі частіше залучають до виконання завдань наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це представники галузі розповіли для матеріалу РБК-Україна.

Чому роботи витісняють бронетехніку

Спочатку наземні роботи закривали переважно логістичні питання, але зараз їхній спектр дій значно розширився. Як пояснює Олег Федоришин з DevDroid, роботизовані платформи все частіше застосовують для:

  • евакуації поранених;

  • оборони позицій;

  • вогневої підтримки;

  • штурмових дій.

За його словами, на передовій намагаються не використовувати надто великі НРК навіть для логістики. Габаритні машини можуть викрити розташування особового складу, оскільки противник часто стежить за маршрутом роботизованого комплексу, щоб виявити місця завантаження чи дислокації підрозділу.

Складна ситуація залишається і з евакуацією: хоча бронетехніка здатна швидко заїхати на позицію, постійна загроза ударів FPV-дронів ускладнює її залучення. Через це евакуацію частіше довіряють менш помітним роботам.

Читайте також: В унікальній операції ЗСУ на Кінбурнській косі помітили секретний НРК: що про нього відомо

Економіка війни та безпека бійців

Головна відмінність між бронетехнікою та роботизованими платформами полягає в ціні втрати.

"Різниця між роботизованою платформою та бронетехнікою не в тому, що одну з них неможливо уразити. Питання в тому, скільки засобів противнику доведеться витратити на її знищення і якою буде ціна такої втрати", – наголошує Олег Федоришин.

У свою чергу Тарас Остапчук з Ratel зазначає, що мова йде скоріше про розподіл ролей, аніж про повне витіснення класичної броні. НРК мають беззаперечну перевагу на небезпечних ділянках, під час підвезення боєкомплекту та евакуації. Головна цінність таких систем – збереження життів українських військових та виконання завдань без прямого ризику для людей.

Що відомо про розробку українських НРК

Українські розробники активно створюють нові зразки роботизованої техніки для фронту. Раніше повідомлялося, що українські військові створили НРК "Пегас", який здатен долати складні ділянки місцевості та болота.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ
Зеленський та Трамп можуть провести зустріч наступного тижня, - ЗМІ
Аналітика
Залізо замість людей: чи стали НРК ефективнішими за броню в логістиці та евакуації
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Залізо замість людей: чи стали НРК ефективнішими за броню в логістиці та евакуації