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Рятують від FPV та кулеметів: чим унікальні бронемашини "Варта" та "Новатор"

17:52 07.08.2026 Пт
2 хв
Українська бронетехніка пройшла випробування в критичних ситуаціях і показала вражаючі здібності
aimg Анна Шиканова
Рятують від FPV та кулеметів: чим унікальні бронемашини "Варта" та "Новатор" Як українські бронеавтомобілі рятують життя військовим (фото: facebook.com/ukrainianarmor)
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Українські бронемашини довели надійність у найгарячіших точках фронту: бронекапсули витримують удари дронів-камікадзе та вогонь великокаліберних кулеметів, захищаючи екіпажі.

Що відомо про цю броньовану техніку, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео "Української бронетехніки".

Досвід Соледара та Часового Яру

Заступник командира 41 окремої механізованої бригади В'ячеслав Гребенніков розповів, що бронеавтомобілі "Української бронетехніки" вже двічі рятували йому життя.

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Військовий з власного досвіду знає, що таке перебувати всередині бронекапсули, коли по машині ведеться вогонь.

"У Соледарі "Варта" врятувала мені життя, витримавши обстріл із великокаліберних кулеметів, а в Часовому Яру "Новатор" витримав удар FPV-дрона, коли я перебував усередині. Обидва рази машини виїхали з-під ударів на ранфлетах", - каже пан В'ячеслав.

Рятують від FPV та кулеметів: чим унікальні бронемашини &quot;Варта&quot; та &quot;Новатор&quot;

Українські бронеавтомобілі "Новатор" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Простота в ремонті та надійність

За словами військового, відносно легкий бронеавтомобіль на базі Ford є універсальною платформою із високою ремонтопридатністю.

Завдяки доступності комплектуючих нескладно знайти необхідні запчастини, а більшість неполадок чи пошкоджень бійці можуть усунути власноруч безпосередньо у польових умовах.

Така простота в обслуговуванні дозволяє оперативно відновлювати техніку та повертати її в стрій у найкоротші терміни.

Ці машини вже неодноразово доводили свою витривалість і надійність у реальних бойових умовах, витримуючи важкі випробування на передовій та врятувавши не одне життя українських захисників.

Раніше військовий пояснив, чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою в Україні.

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