Перетворили Вільнюс у фортецю. НАТО грає м'язами на фоні підготовки саміту, - Reuters

Для забезпечення безпеку під час саміту НАТО до Вільнюсу направили близько тисячі військових з інших держав Альянсу. У Литву також поставили передові системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що НАТО перетворило Вільнюс на фортецю напередодні саміту НАТО.

Шістнадцять союзників по Альянсу направили загалом близько тисячі військових для охорони саміту 11-12 липня, який відбудеться за 151 км від самої Росії та у 20 км - від Білорусі.

Велика кількість країн також надають передові системи ППО, яких бракує країнам Балтії.

Зокрема, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

Зазначається, що у Вільнюському аеропорту помітили вісім німецьких Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє вказали на Білорусь. Усі пускові установки запрацювали з ранку 7 липня.

Окрім того, Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах Білорусі та Росії , до них приєднались офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

Начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас зазначив, що країна готується до різних провокацій, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону чи появи військової техніки без пояснення причин.

Надмірний захист

Вчора Німецькі повітряні сили показали фотографію розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса. На кадрі видно 3 комплекси Patriot, радари та іншу техніку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав це парадом марнотратства під час того, як в Україні триває масштабна кривава війна, на якій вирішується доля Західного світу.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу наступного може стати вирішальним на шляху України до вступу.

На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

Окрім того, Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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