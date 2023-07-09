Превратили Вильнюс в крепость. НАТО играет мышцами на фоне подготовки саммита, - Reuters

Для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Вильнюс направили около тысячи военных из других государств Альянса. В Литву также поставили передовые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что НАТО превратило Вильнюс в крепость накануне саммита НАТО.

Шестнадцать союзников по Альянсу направили около тысячи военных для охраны саммита 11-12 июля, который состоится в 151 км от самой России и в 20 км - от Беларуси.

Большое количество стран также предоставляют передовые системы ПВО, которых не хватает странам Балтии.

В частности, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используют для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолетов.

Испания привезла систему ПВО NASAMS, Франция посылает самоходные гаубицы Caesar, Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Британия и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия направили в Вильнюс вертолетные силы спецоперации. Другие страны посылают оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

Отмечается, что в Вильнюсском аэропорту было замечено восемь немецких Patriot, направленных в сторону российского Калининграда. Еще двое указали на Беларусь. Все пусковые установки заработали с утра 7 июля.

Кроме того, Литва втрое увеличила количество пограничников на границе Беларуси и России, к ним присоединились офицеры из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

Начальник пограничной службы Рустамас Любаевас отметил, что страна готовится к разным провокациям, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Чрезмерная защита

Немецкие воздушные силы показали фотографию развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса. На кадре видны 3 комплекса Patriot, радары и другую технику.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это парадом расточительства во время того, как в Украине идет масштабная кровавая война, на которой решается судьба Западного мира.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса в следующем может стать решающим на пути Украины к вступлению.

На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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