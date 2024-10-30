Переселенцям у Київській області дають безкоштовні будматеріали для ремонту: як отримати

Хто саме може отримати безкоштовні будматеріали

Надання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Київській області безкоштовних будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла відбуватиметься в межах програми, впровадженої благодійним фондом "Рокада" за фінансової підтримки Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Умовами програми передбачено, що безкоштовно отримати допомогу можуть ВПО, які:

придбали житло

орендують житло на тривалий термін

проживають у будинку, наданому громадою на безоплатних засадах

При цьому пріоритет надається відновленню теплового контуру будинку (що включає вікна, двері та дах).

"Якщо ви підпадаєте під згадані критерії, то маєте можливість безоплатно отримати будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла", - підтвердили у благодійному фонді.

Як отримати безкоштовні будматеріали для ремонту

В межах програми ВПО у Київській області можуть безкоштовно отримати:

шифер

дошки

вікна

двері (міжкімнатні та зовнішні)

гіпсокартон

ОСБ-плити

душову кабіну

унітаз

умивальник

саморізи

металочерепицю тощо

Щоб долучитись до програми, необхідно залишити заявку на участь - заповнити відповідну Google форму.

"Будівельні матеріали надаються на безоплатній основі. У зв'язку з цим умовами програми передбачено, що надані будівельні матеріали повинні бути використані за призначенням впродовж 2-3 місяців після їх отримання", - наголосили організатори програми.

Уточнюється, що програма триватиме до кінця 2024 року.

Більше інформації про ініціативу можна дізнатися за номером гарячої лінії БФ "Рокада": +38 063 299 83 24 (09:00 до 18:00).

Допис Мінреінтеграції (скриншот: facebook.com/MReintegration)