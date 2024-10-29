Від палива до грошей. Хто з українців може отримати допомогу в підготовці до зими
Дехто з внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих груп населення в Україні може отримати допомогу для підготовки до зими під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.
Зміст
- Про яку допомогу українцям йдеться
- Хто саме може отримати допомогу
- Що і в яких містах можна отримати
Про яку допомогу українцям йдеться
У міністерстві розповіли, що допомогу українцям надаватимуть:
- або в натуральному вигляді
- або у вигляді фінансової підтримки
Йдеться про ініціативу благодійної організації "Карітас".
Уточнюється, що допомогу вразливим групам населення надаватимуть через локальні осередки організації у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Одесі, Івано-Франківську, Надвірній, Дрогобичі, Коломиї, Стриї та Сокалі.
Хто саме може отримати допомогу
Таку підтримку зможуть отримати ВПО та місцеві мешканці, які:
- або втратили роботу
- або мають дохід не більше 6318 гривень на одну людину у родині
"Також враховуватимуться інші критерії вразливості", - уточнили у міністерстві.
Зазначається, що реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими вже розпочалася. Надаватиметься вона завдяки підтримці Гуманітарного фонду для України.
Детальніше про те, чи може людина отримати допомогу в межах проекту "Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалого від війни населення в рамках підготовки до зими, 2024-2025 рр.", можна отримати за телефоном: 0 800 336 734 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 09:30 до 16:00).
Допис Мінреінтеграції (скриншот: facebook.com/MReintegration)
Що і в яких містах можна отримати
У "Карітас" українцям пояснили, що ця програма передбачає надання різної допомоги:
- у Дніпрі видаватимуть тверде паливо та грошову допомогу на оплату комунальних послуг
- у Запоріжжі видаватимуть тверде паливо, грошову допомогу на оплату комунальних послуг, а також проводитимуть ремонти в місцях тимчасового проживання - МТП (у Запорізькій області допомогу для комфортного зимування отримають понад 10 МТП)
- у Краматорську та Одесі українців забезпечуватимуть твердим паливом
- в Івано-Франківську, Надвірній та Дрогобичі допомагатимуть із твердим паливом і системою опалення сімом МТП
- у Коломиї забезпечать твердим паливом мешканців трьох МТП
- у Стриї забезпечать твердим паливом мешканців двох МТП
- у Сокалі допоможуть із системою опалення мешканцям одного МТП
Зазначається, що до роботи в цьому проекті залучені 11 команд мережі благодійних організацій "Карітас" в Україні. Вони активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами МТП.
"Маємо надзадачу - в короткі терміни підтримати близько 5000 сімей та 1244 ВПО, які проживають у 26 МТП... Вже розпочалася реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими. Тривають закупівлі необхідного обладнання та твердого палива", - наголосила менеджер проекту "Карітас" в Україні Катерина Гончар.
Підтримка ВПО в Україні
Нагадаємо, станом на 22 жовтня 2024 року в Україні було офіційно зареєстровано 4 646 735 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Серед них 59,9% - це жінки (2 782 325), 40,1% - чоловіки (1 864 410 осіб). Крім того, серед внутрішніх переселенців - близько 906 тисяч дітей.
При цьому найбільше переселенців, які вимушені були залишити власні домівки через війну, у Донецькій та Харківській областях.
Відомо, що ВПО в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Проте у березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги (автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців, тоді як інші категорії ВПО повинні подавати відповідні заявки).
Пізніше Мінсоцполітики розробило новий інструмент для ВПО (які орендують житло) - субсидію на оренду житла.
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