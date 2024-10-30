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Переселенцам в Киевской области дают бесплатные стройматериалы для ремонта: как получить

Бесплатные стройматериалы для ремонта могут получить не все (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Переселенцы со статусом ВПЛ в Киевской области могут бесплатно получить строительные материалы для ремонта поврежденного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

Кто именно может получить бесплатные стройматериалы

Предоставление внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Киевской области бесплатных строительных материалов для ремонта поврежденного жилья будет происходить в рамках программы, внедренной благотворительным фондом "Рокада" при финансовой поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Условиями программы предусмотрено, что бесплатно получить помощь могут ВПО, которые:

  • приобрели жилье
  • арендуют жилье на длительный срок
  • проживают в доме, предоставленном общиной на безвозмездных началах

При этом приоритет отдается восстановлению теплового контура дома (включающего окна, двери и крышу).

"Если вы подпадаете под упомянутые критерии, то можете безвозмездно получить строительные материалы для ремонта поврежденного жилья", - подтвердили в благотворительном фонде.

Как получить бесплатные стройматериалы для ремонта

В рамках программы ВПЛ в Киевской области могут бесплатно получить:

  • шифер
  • доски
  • окна
  • двери (межкомнатные и наружные)
  • гипсокартон
  • ОСБ-плиты
  • душевую кабину
  • унитаз
  • умывальник
  • саморезы
  • металлочерепицу и т.п.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо оставить заявку на участие - заполнить соответствующую Google форму.

"Строительные материалы предоставляются на безвозмездной основе. В связи с этим условиями программы предусмотрено, что предоставленные строительные материалы должны быть использованы по назначению в течение 2-3 месяцев после их получения", - подчеркнули организаторы программы.

Уточняется, что программа будет продолжаться до конца 2024 года.

Более подробную информацию об инициативе можно узнать по номеру горячей линии БФ "Рокада": +38 063 299 83 24 (09:00 до 18:00).

Пост Минреинтеграции (скриншот: facebook.com/MReintegration)

ВПЛ в Украине

Напомним, по состоянию на 22 октября 2024 года в Украине было официально зарегистрировано 4 646 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди них 59,9% - это женщины (2 782 325), 40,1% - мужчины (1 864 410 человек). Кроме того, среди внутренних переселенцев - около 906 тысяч детей.

При этом больше всего переселенцев, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за войны, в Донецкой и Харьковской областях.

Известно, что ВПЛ в Украине могут получить денежную помощь от государства. Однако в марте 2024 года правительство изменило алгоритм начисления помощи (автоматически выплаты начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, в то время как другие категории ВПЛ должны подавать соответствующие заявки).

Позже Минсоцполитики разработало новый инструмент для ВПЛ (арендующих жилье) - субсидию на аренду жилья.

Читайте также, кто из переселенцев может получить помощь в подготовке к зиме и в каких городах Украины.

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