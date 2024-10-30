Переселенцам в Киевской области дают бесплатные стройматериалы для ремонта: как получить

Кто именно может получить бесплатные стройматериалы

Предоставление внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Киевской области бесплатных строительных материалов для ремонта поврежденного жилья будет происходить в рамках программы, внедренной благотворительным фондом "Рокада" при финансовой поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Условиями программы предусмотрено, что бесплатно получить помощь могут ВПО, которые:

приобрели жилье

арендуют жилье на длительный срок

проживают в доме, предоставленном общиной на безвозмездных началах

При этом приоритет отдается восстановлению теплового контура дома (включающего окна, двери и крышу).

"Если вы подпадаете под упомянутые критерии, то можете безвозмездно получить строительные материалы для ремонта поврежденного жилья", - подтвердили в благотворительном фонде.

Как получить бесплатные стройматериалы для ремонта

В рамках программы ВПЛ в Киевской области могут бесплатно получить:

шифер

доски

окна

двери (межкомнатные и наружные)

гипсокартон

ОСБ-плиты

душевую кабину

унитаз

умывальник

саморезы

металлочерепицу и т.п.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо оставить заявку на участие - заполнить соответствующую Google форму.

"Строительные материалы предоставляются на безвозмездной основе. В связи с этим условиями программы предусмотрено, что предоставленные строительные материалы должны быть использованы по назначению в течение 2-3 месяцев после их получения", - подчеркнули организаторы программы.

Уточняется, что программа будет продолжаться до конца 2024 года.

Более подробную информацию об инициативе можно узнать по номеру горячей линии БФ "Рокада": +38 063 299 83 24 (09:00 до 18:00).

Пост Минреинтеграции (скриншот: facebook.com/MReintegration)