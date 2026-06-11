Перерізана траса до Криму - робота ШІ: в Міноборони розповіли про особливі дрони

На відстані понад 50 кілометрів за лінією фронту навігація нерідко придушується або підміняється ворожим РЕБ. Системи middle strike вирішують цю проблему за допомогою штучного інтелекту.

На борту дрона може бути встановлений спеціалізований компʼютер та оптичні камери. ШІ на такому безпілотнику безперервно сканує рельєф місцевості, дороги, річки та контури обʼєктів під собою.

Отримане в реальному часі зображення алгоритм порівнює із завантаженими у памʼять супутниковими знімками високої роздільної здатності. Дрон "розуміє", де саме він перебуває, обчислюючи траєкторію за візуальними орієнтирами.

Найважливіший етап місії ударного БпЛА – це точне влучання. Біля статичних обʼєктів концентрація засобів РЕБ часто є найвищою.

Підлітаючи до заданого квадрата, ШІ бере керування на себе. Нейромережа починає аналізувати відеопотік. Алгоритм навчений розрізняти силуети конкретної техніки. Наприклад, якщо ціллю є позиція ППО, штучний інтелект ідентифікує пускову установку чи радар, автоматично ставить на них "маркер захоплення" та коригує рулі напрямку для точного пікірування.

Окрім того, сучасні нейромережі навчають відрізняти реальну бойову техніку від макетів. Наприклад, за геометрією, текстурою, наявністю теплового сліду від двигунів. Це суттєво підвищує ефективність використання засобів middle strike.

Маршрут польоту безпілотника на оперативну глибину до 200 км не є прямою лінією. Тому штучний інтелект залучається ще на етапі планування місії. Наприклад, аналізує актуальні розвідувальні дані щодо розташування радарів ППО противника.

Програма прораховує оптимальний трек польоту: з урахуванням складок рельєфу, виявлених "сліпих зон" радіолокаторів та прогнозованого радіуса дії ворожих комплексів ППО.

Усе це в комплексі допомагає масштабувати ефективність middle strike, знищуючи ворожі ворожу логістику, склади, техніку та штаби.