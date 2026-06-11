Українські дрони перетворили на "дорогу смерті" ключову трасу до Криму, - The Guardian

Траса вздовж Азовського узбережжя, яка є ключовою для російської логістики, перетворилася на "дорогу смерті" через постійні атаки українських безпілотників. Рух вантажів ворога цим маршрутом різко впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Траса Р-280, яку окупанти називають "Новоросія", з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованими Мелітополем, Маріуполем та Кримом. Вона є головним сухопутним маршрутом для постачання армії РФ в обхід вразливого Керченського мосту.

Однак останніми місяцями українські військові фактично заблокували цей шлях за допомогою дронів, які цілодобово полюють на ворожі колони. Із кінця травня цивільний рух там майже припинено, а вздовж дороги стоять десятки спалених російських вантажівок і паливозаправників.

За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, за останні два тижні обсяги військових перевезень цією трасою скоротилися на 71%. Ефективність ударів визнали й в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що тактика ЗСУ серйозно обмежує можливості Росії забезпечувати свої угруповання на півдні.

Яку зброю застосовує Україна

Блокада ворожої логістики відбувається в межах так званої кампанії "середніх ударів" на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. Для цього українські підрозділи використовують новітні технології:

дрони Hornet - американські безпілотники зі штучним інтелектом, які мають дальність до 150 км і здатні самостійно виявляти техніку ворога;

дрони Morrigan - нові вітчизняні безпілотники літакового типу, які запускаються без злітної смуги за допомогою спеціальної катапульти;

дистанційне мінування - скидання з повітря мін, які реагують на рух транспорту.

У результаті цих дій в окупованому Криму вже зафіксували дефіцит пального. Також цього тижня через атаки безпілотників росіянам довелося призупинити рух через важливий Чонгарський міст.

Стратегічна мета України

The Guardian зазначає, що раніше міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що стратегічною метою України є створення повної "логістичної блокади" для російської армії.

Крім того, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість далекобійних ударів українських сил по об'єктах та логістиці ворога зросла вчетверо порівняно з початком року.