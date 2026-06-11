На расстоянии более 50 километров за линией фронта навигация нередко подавляется или подменяется вражеским РЭБ. Системы middle strike решают эту проблему с помощью искусственного интеллекта.

На борту дрона может быть установлен специализированный компьютер и оптические камеры. ИИ на таком беспилотнике непрерывно сканирует рельеф местности, дороги, реки и контуры объектов под собой.

Полученное в реальном времени изображение алгоритм сравнивает с загруженными в память спутниковыми снимками высокого разрешения. Дрон "понимает", где именно он находится, вычисляя траекторию по визуальным ориентирам.

Важнейший этап миссии ударного БпЛА - это точное попадание. Возле статичных объектов концентрация средств РЭБ часто самая высокая.

Подлетая к заданному квадрату, ИИ берет управление на себя. Нейросеть начинает анализировать видеопоток. Алгоритм обучен различать силуэты конкретной техники. Например, если целью является позиция ПВО, искусственный интеллект идентифицирует пусковую установку или радар, автоматически ставит на них "маркер захвата" и корректирует рули направления для точного пикирования.

Кроме того, современные нейросети учат отличать реальную боевую технику от макетов. Например, по геометрии, текстуре, наличию теплового следа от двигателей. Это существенно повышает эффективность использования средств middle strike.

Маршрут полета беспилотника на оперативную глубину до 200 км не является прямой линией. Поэтому искусственный интеллект привлекается еще на этапе планирования миссии. Например, анализирует актуальные разведывательные данные о расположении радаров ПВО противника.

Программа просчитывает оптимальный трек полета: с учетом складок рельефа, выявленных "слепых зон" радиолокаторов и прогнозируемого радиуса действия вражеских комплексов ПВО.

Все это в комплексе помогает масштабировать эффективность middle strike, уничтожая вражеские вражескую логистику, склады, технику и штабы.