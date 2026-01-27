UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Переплатили 18 млн за ліжка для військових: ДБР викрило посадовців в Одесі

Фото: ДБР затримало посадовців, які завдали великих збитків бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Державне бюро розслідувань викрило переплату 18 млн гривень на закупівлі ліжок для військовослужбовців в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДБР.

Згідно з матеріалами розслідування, два посадовці Одеського квартирно-експлуатаційного управління з 2023 року купували майно для ЗСУ за завищеними цінами. В результаті їхніх дій бюджет втратив майже 18 млн гривень.

Слідчі ДБР з'ясували, що посадовці не забезпечили перевірку економічної обґрунтованості цін при закупівлі ліжок для військових.

 

Фото: затримані посадовці в Одесі (dbr.gov.ua)

Посадовцям повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло значну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Одному з фігурантів вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 17 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Розкрадання грошей на закупівлях для ЗСУ

Нагадаємо, що в одній із військових частин на Донеччині викрита злочинна організація, яка привласнила понад 47 млн гривень, виділених на закупівлю дронів. Затримано п’ятьох учасників схеми, яку очолював командир цієї частини.

Крім того, ДБР затримало керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад на Запорізькому напрямку, який розкрадав кошти, призначені для виплат військовим.

Раніше ДБР викрило схему розкрадання майже 3 млрд гривень на закупівлі неякісних мін для ЗСУ. Контракти та аванси від Міноборони отримала фірма, яка до цього ніколи не займалася виробництвом боєприпасів.

ОдесаДБРЗбройні сили України