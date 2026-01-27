Переплатили 18 млн за ліжка для військових: ДБР викрило посадовців в Одесі

Згідно з матеріалами розслідування, два посадовці Одеського квартирно-експлуатаційного управління з 2023 року купували майно для ЗСУ за завищеними цінами. В результаті їхніх дій бюджет втратив майже 18 млн гривень.

Слідчі ДБР з'ясували, що посадовці не забезпечили перевірку економічної обґрунтованості цін при закупівлі ліжок для військових.

Фото: затримані посадовці в Одесі (dbr.gov.ua)

Посадовцям повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло значну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Одному з фігурантів вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 17 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.