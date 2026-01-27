RU

Общество Образование Деньги Изменения

Переплатили 18 млн за кровати для военных: ГБР разоблачило чиновников в Одессе

Фото: ГБР задержало чиновников, которые нанесли крупный ущерб бюджету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственное бюро расследований разоблачило переплату 18 млн гривен на закупке кроватей для военнослужащих в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР.

Согласно материалам расследования, два должностных лица Одесского квартирно-эксплуатационного управления с 2023 года покупали имущество для ВСУ по завышенным ценам. В результате их действий бюджет потерял почти 18 млн гривен.

Следователи ГБР выяснили, что чиновники не обеспечили проверку экономической обоснованности цен при закупке кроватей для военных.

 

Фото: задержанные чиновники в Одессе (dbr.gov.ua)

Чиновникам сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, причинившем значительный ущерб, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Одному из фигурантов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

 

Хищение денег на закупках для ВСУ

Напомним, что в одной из воинских частей в Донецкой области разоблачена преступная организация, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов. Задержаны пять участников схемы, которую возглавлял командир этой части.

Кроме того, ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным.

Ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты и авансы от Минобороны получила фирма, которая до этого никогда не занималась производством боеприпасов.

