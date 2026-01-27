Переплатили 18 млн за кровати для военных: ГБР разоблачило чиновников в Одессе

Согласно материалам расследования, два должностных лица Одесского квартирно-эксплуатационного управления с 2023 года покупали имущество для ВСУ по завышенным ценам. В результате их действий бюджет потерял почти 18 млн гривен.

Следователи ГБР выяснили, что чиновники не обеспечили проверку экономической обоснованности цен при закупке кроватей для военных.

Фото: задержанные чиновники в Одессе (dbr.gov.ua)

Чиновникам сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, причинившем значительный ущерб, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Одному из фигурантов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 млн гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.