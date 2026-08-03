Переоформлення відстрочки "на іншу": що змінилось для військовозобов'язаних в Україні

Головне: Збереження відстрочки : подання заяви на переоформлення за іншою підставою не припиняє дію чинної відстрочки - людину не мобілізують під час розгляду документів.

: подання заяви на переоформлення за іншою підставою не припиняє дію чинної відстрочки - людину не мобілізують під час розгляду документів. Цифровізація : заяву на надання чи переоформлення відстрочки можна подати через ЦНАП із використанням порталу "Дія".

: заяву на надання чи переоформлення відстрочки можна подати через ЦНАП із використанням порталу "Дія". Строки й терміни : розгляд заяви комісією триває 7 робочих днів (або до 15 днів у разі запитів до держорганів), а дані в реєстр "Оберіг" вносять за 1 день.

: розгляд заяви комісією триває 7 робочих днів (або до 15 днів у разі запитів до держорганів), а дані в реєстр "Оберіг" вносять за 1 день. Медичний огляд: заявників не направляють на ВЛК до моменту, доки комісія не ухвалить рішення.

Що змінилось для українців з відстрочкою

У міністерстві розповіли, що військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.

Причому чинна відстрочка під час переоформлення зберігатиметься.

У МОУ пояснили, що відповідно до змін, які схвалив Кабінет міністрів України:

подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки;

тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.

Як переоформити відстрочку за іншою підставою

За даними МОУ, подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", - пояснили громадянам.

Повідомляється, що при цьому діятимуть такі правила:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною (за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню);

рішення комісії позитивне - попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів ("Оберіг");

рішення комісії негативне - чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

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Що ще передбачають ухвалені урядом зміни

"Зручне переоформлення відстрочки у чіткі терміни", - констатували в МОУ.

Зазначається, що ухвалені зміни також передбачають:

можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - із використанням засобів порталу "Дія";

автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;

припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку - за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів;

розгляд заяви комісією впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів - не більше 15 робочих днів;

ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;

швидке внесення даних до реєстру "Оберіг" впродовж 1 календарного дня - у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

"Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних", - додали в міністерстві.

Відстрочки для заброньованих і держслужбовців

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок:

для заброньованих працівників;

для державних службовців;

для окремих посадових осіб.

"А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру "Оберіг", - додали в МОУ.

Такі зміни, за даними міністерства: