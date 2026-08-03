Переоформлення відстрочки "на іншу": що змінилось для військовозобов'язаних в Україні

Військовозобов'язані українці можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу, не втрачаючи її на час оформлення. Відповідні зміни ухвалив уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
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У міністерстві розповіли, що військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.
Причому чинна відстрочка під час переоформлення зберігатиметься.
У МОУ пояснили, що відповідно до змін, які схвалив Кабінет міністрів України:
За даними МОУ, подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
"Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", - пояснили громадянам.
Повідомляється, що при цьому діятимуть такі правила:
"Зручне переоформлення відстрочки у чіткі терміни", - констатували в МОУ.
Зазначається, що ухвалені зміни також передбачають:
"Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних", - додали в міністерстві.
Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок:
"А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру "Оберіг", - додали в МОУ.
Такі зміни, за даними міністерства:
Нагадаємо, раніше в Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації (для декого з громадян).
Крім того, в Міноборони назвали категорії українців, яким для продовження відстрочок потрібно оновлювати дані вручну.
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